Trump enfrenta demanda para revelar el alcance de su plan de desnaturalización

La administración de Donald Trump y JD Vance enfrenta una nueva batalla legal luego de que la organización Democracy Forward presentara una demanda para exigir información sobre un supuesto plan de desnaturalización que buscaría ampliar los procesos para retirar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y solicita que agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) entreguen documentos relacionados con la estrategia del gobierno sobre posibles casos de revocación de ciudadanía.

Según Democracy Forward, la solicitud está amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA) y busca conocer comunicaciones internas, coordinación entre agencias, criterios utilizados y discusiones de funcionarios sobre la aplicación de estas medidas.

¿Por qué la desnaturalización genera preocupación?

La desnaturalización es un proceso legal mediante el cual el gobierno puede intentar retirar la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización cuando considera que hubo fraude u otras irregularidades durante el proceso.

Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación por un posible uso más amplio de esta herramienta.

Democracy Forward señaló que funcionarios de alto nivel, incluido Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca conocido por sus posturas migratorias restrictivas, han impulsado una aplicación más agresiva de estos procedimientos.

“La administración Trump-Vance está haciendo todo lo posible por disuadir a los ciudadanos estadounidenses de ejercer sus derechos mediante amenazas públicas de desnaturalizarlos”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

La organización exige transparencia al gobierno

De acuerdo con información proporcionada por Democracy Forward, las agencias federales recibieron solicitudes de información pública, pero no entregaron los documentos requeridos dentro de los plazos establecidos.

La organización sostiene que conocer el alcance del programa es necesario para que las comunidades puedan entender las políticas que podrían afectar a ciudadanos naturalizados.

El caso, identificado como Democracy Forward Foundation contra USCIS y otros, busca que la corte obligue al gobierno federal a revelar información sobre sus acciones y planes relacionados con la revocación de ciudadanía estadounidense.

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