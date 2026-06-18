Administración Trump prepara cientos de casos para revocar ciudadanía a naturalizados

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado de manera significativa los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, una medida que forma parte de su estrategia migratoria más amplia y que ha despertado preocupación entre expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

De acuerdo con información publicada por CNN, altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) prevén presentar al menos 250 casos de desnaturalización antes de octubre, una cifra que supera ampliamente el ritmo registrado durante administraciones anteriores. El objetivo, según las autoridades, es identificar a personas que habrían obtenido la ciudadanía estadounidense mediante fraude o que ocultaron información relevante durante su proceso de naturalización.

La iniciativa representa uno de los mayores esfuerzos federales de los últimos años para revisar y, en algunos casos, revocar la ciudadanía concedida a inmigrantes que completaron el proceso legal para convertirse en estadounidenses.

La ofensiva migratoria se extiende a ciudadanos naturalizados

Aunque la administración Trump ha centrado gran parte de su política migratoria en combatir la inmigración irregular, ahora también está enfocando recursos en revisar casos de ciudadanos naturalizados.

Según datos citados por el medio citado, el Departamento de Justicia presentó 29 casos de revocación de ciudadanía en menos de dos meses durante 2026. La cifra resulta llamativa si se compara con los registros históricos. Entre 2008 y junio de 2026 se habían presentado 166 demandas de desnaturalización en total, de acuerdo con el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

“Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”, afirmó el funcionario a CNN.

Las autoridades sostienen que los casos se concentran en personas acusadas de fraude migratorio, delitos graves, abuso sexual contra menores, crímenes de guerra o individuos que habrían ocultado vínculos con actividades terroristas durante el proceso migratorio.

Más abogados y recursos para acelerar los casos

La expansión del programa ha llevado al Departamento de Justicia a redistribuir personal de distintas áreas para atender el creciente número de expedientes.

Un memorando emitido en junio de 2025 por el fiscal general adjunto Brett Shumate estableció diez categorías prioritarias para la revocación de ciudadanía. Entre ellas figuran personas consideradas amenazas para la seguridad nacional, individuos involucrados en crímenes de guerra y quienes habrían mentido sobre antecedentes penales relevantes.

Actualmente, la unidad especializada en desnaturalización cuenta con una docena de abogados, pero la administración ha recurrido a personal de otras divisiones para ampliar su capacidad operativa.

Además, fiscales federales en distintas regiones del país están recibiendo expedientes para procesarlos localmente, lo que podría derivar en cientos de nuevos casos durante los próximos meses.

Expertos advierten sobre los límites legales

Aunque la ley federal permite revocar la ciudadanía estadounidense cuando se demuestra fraude o una obtención ilegal del beneficio, especialistas recuerdan que estos procedimientos enfrentan estándares probatorios muy elevados.

La exfuncionaria del Departamento de Justicia y directora ejecutiva de Justice Connection, Stacey Young, consideró que el principal obstáculo para la administración será el propio sistema judicial.

“El proceso judicial en sí mismo seguirá siendo un gran impedimento para su objetivo de desnaturalizar a un gran número de personas”, declaró.

Por su parte, Daniel Kanstroom, profesor de Derecho en Boston College, señaló que las protecciones legales que rodean la ciudadanía estadounidense han sido reforzadas durante décadas por decisiones de la Corte Suprema.

Si una persona pierde la ciudadanía, generalmente recupera el estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse, aunque en determinados casos también podría enfrentar procedimientos de deportación.

La administración Trump insiste en que sus acciones están dirigidas únicamente contra quienes obtuvieron la ciudadanía de forma fraudulenta. Sin embargo, el aumento de los casos y la reasignación masiva de recursos federales han colocado nuevamente el tema de la desnaturalización y la política migratoria de Estados Unidos en el centro del debate nacional.

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