Corte Suprema decidirá si inmigrantes detenidos pueden solicitar libertad bajo fianza

La Corte Suprema aceptó revisar un caso que podría tener importantes consecuencias para miles de inmigrantes detenidos mientras enfrentan procesos de deportación.

El máximo tribunal analizará una apelación presentada por la administración de Trump sobre la legalidad de mantener detenidos durante largos periodos a ciertos inmigrantes con antecedentes penales sin ofrecerles una audiencia para solicitar libertad bajo fianza.

La decisión llega después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito determinara que las detenciones “irrazonablemente prolongadas” pueden violar las garantías de debido proceso establecidas en la Constitución estadounidense.

Según información de Reuters, el caso involucra a dos residentes permanentes legales —titulares de Green Card— que permanecieron bajo custodia migratoria durante meses mientras se resolvían sus procedimientos de deportación.

El debate sobre el debido proceso

La legislación federal exige que las autoridades migratorias detengan a ciertos no ciudadanos condenados por delitos graves mientras avanzan sus casos de expulsión.

Sin embargo, los jueces del Segundo Circuito concluyeron que mantener a una persona detenida durante meses o incluso años sin la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza puede vulnerar la Quinta Enmienda de la Constitución.

Uno de los casos corresponde a un ciudadano dominicano identificado en documentos judiciales como G.M., quien permaneció detenido durante aproximadamente 21 meses antes de ser liberado. El segundo involucra al ciudadano jamaicano Carol Black, quien estuvo bajo custodia durante siete meses antes de obtener una audiencia de fianza.

Un fallo con impacto nacional

La administración Trump sostiene que la ley permite estas detenciones obligatorias mientras se desarrollan los procesos migratorios.

Por el contrario, organizaciones defensoras de los derechos civiles argumentan que incluso las personas sujetas a deportación conservan protecciones constitucionales básicas.

“La Constitución nos protege a todos, independientemente de nuestra situación migratoria, de ser encarcelados sin el debido proceso”, afirmó Cecillia Wang, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), citada por la agencia de noticias.

El tribunal escuchará los argumentos durante su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre.

Otra decisión clave para la política migratoria

El caso se suma a una serie de disputas migratorias que actualmente se encuentran ante la Corte Suprema.

En las próximas semanas también se esperan decisiones sobre la ciudadanía por nacimiento impulsada por la Decimocuarta Enmienda y sobre la intención de la administración Trump de poner fin a diversas protecciones migratorias temporales.

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