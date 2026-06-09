Greg Bovino no descarta postularse a la presidencia para deportar a 106 millones de inmigrantes

Greg Bovino, excomandante de la Patrulla Fronteriza, no cierra la posibilidad de buscar postularse a la presidencia de la nación para continuar adelante con la misión que inició el año pasado, pues asegura pretende deportar a 106 millones de inmigrantes que permanecen en Estados Unidos en su mayoría

Durante tres décadas, el californiano de 55 años ejerció una implacable lucha en contra de los extranjeros carentes de estatus radicados en varias ciudades del país.

Sin embargo, en la cúspide de su carrera, la severidad de sus prácticas empleadas para detener inmigrantes causó su remoción a finales de enero obligándolo semanas después al retiro.

Recientemente, Bovino recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para señalar que podría sumarse a los aspirantes a la Casa Blanca en 2028, pues eso le permitiría continuar adelante con el plan de deportar a millones de extranjeros que se encuentran establecidos en Estados Unidos viviendo desde hace años en situación irregular.

“Esta es la verdad: mi única prioridad es deportar a los 106 millones de inmigrantes ilegales que se encuentran aquí. Eso es todo. El apoyo popular que estoy viendo me indica que las encuestas están completamente equivocadas… Si estoy recibiendo tanta energía, probablemente sea porque el 90% del país quiere deportaciones masivas y los medios de comunicación simplemente no están haciendo las preguntas correctas.

Mi compromiso es simple: liberar a Estados Unidos de esta invasión y restaurar nuestra calidad de vida. Si postularme a la presidencia es lo que se necesita para lograrlo realmente, entonces todas las opciones están sobre la mesa”, escribió.

La propuesta impulsada por Greg Bovino consiste en darle mayores elementos de apoyo a la Patrulla Fronteriza para continuar deportando inmigrantes. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

El punto es que existe un movimiento popular que se está encargando de llevar a cabo una especie de sondeo para medir la respuesta de una hipotética campaña de Bovino rumbo a las próximas elecciones donde se definirá al sucesor de Donald Trump.

Mientras tanto está habilitado un sitio web denominado Bovino2028.com, cuyo objetivo consiste en difundir la trayectoria de otro de los “soldados” sacrificados por el magnate neoyorquino como parte de un proyecto que está desterrando a miles inmigrantes sin importar lo productivo de su esfuerzo y trabajo en varios sectores de la industria estadounidense que durante años han sido los motores de la economía sin importar el partido a cargo del gobierno.

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