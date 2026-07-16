USCIS pone fin a la regla de carga pública de Biden e implementará nuevos criterios migratorios

La administración de Donald Trump derogó oficialmente la regulación sobre carga pública aprobada durante la administración de Joe Biden, una medida que cambiará la forma en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evalúa las solicitudes de Green Card, visas y ajustes de estatus.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este jueves que la nueva norma sustituye la regulación de 2022 y restablece un criterio más amplio para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública, es decir, depender de beneficios financiados por los contribuyentes estadounidenses.

USCIS tendrá mayor margen para evaluar a los solicitantes

Con la derogación de la regla impulsada por Biden, los funcionarios de USCIS podrán revisar todos los factores relevantes de cada caso de manera individual, tal como —según el DHS— contempla la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La regulación de 2022 limitaba los beneficios públicos que podían ser considerados durante el análisis de una solicitud. Ahora, la administración Trump sostiene que los oficiales contarán con mayores herramientas para evaluar si un solicitante podría depender de asistencia gubernamental.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos”, declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS.

El funcionario añadió que la agencia mantiene su compromiso de proteger “la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”.

La nueva disposición entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, USCIS también implementará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio.

La dependencia advirtió que las versiones anteriores del formulario dejarán de aceptarse desde la entrada en vigor de la norma, por lo que quienes inicien el trámite deberán utilizar el nuevo documento.

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