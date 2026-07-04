Indocumentados recibirán cobertura dental de Medi-Cal por un año más

Los beneficios dentales de cobertura completa de California para los beneficiarios indocumentados de Medi-Cal, cuya vigencia debía finalizar el 1 de julio, se han prorrogado por un año completo.

Esta prórroga se produce tras el acuerdo alcanzado entre la Legislatura de California y el gobernador Gavin Newsom sobre el presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027. Newsom firmó el presupuesto el 29 de junio.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) había anunciado previamente que, debido a recortes presupuestarios y otros factores, los adultos beneficiarios de Medi-Cal de 19 años o más que no cumplieran con el requisito federal de Estatus Migratorio Satisfactorio (SIS) perderían los beneficios de cobertura completa a partir del 1 de julio. A partir de esa fecha, su cobertura se limitaría únicamente a servicios de emergencia.

Requisitos de elegibilidad

Sin embargo, bajo el presupuesto actualizado, los inmigrantes indocumentados podrán seguir recibiendo el mismo nivel de atención dental hasta el 1 de julio de 2027. Los residentes permanentes legales sujetos al periodo de espera de cinco años tras obtener su tarjeta de residencia (green card) también pueden acceder a beneficios dentales de cobertura completa. La elegibilidad se limita a adultos que estaban inscritos en Medi-Cal antes del 1 de enero de 2026.

Los beneficios dentales de cobertura completa de Medi-Cal incluyen exámenes bucales, radiografías, limpiezas dentales, empastes, extracciones dentales, tratamientos de conducto, coronas, tratamientos de las encías, mantenimiento periodontal, dentaduras postizas completas o parciales, tratamientos de ortodoncia para niños que reúnan los requisitos y atención dental de emergencia.

Hasta noviembre de 2022, más de 15 millones de residentes de California estaban inscritos en el programa dental de Medi-Cal.

Proceso de renovación

Para mantener los beneficios actuales, los miembros de Medi-Cal deben completar el proceso de renovación antes de la fecha límite, la cual varía según cada persona. Los beneficiarios deben revisar detenidamente los avisos de renovación enviados por la oficina de servicios sociales de su condado y presentar los documentos solicitados dentro del plazo requerido.

Aunque la cobertura se suspenda por no haber presentado los documentos de renovación a tiempo o por faltar documentación necesaria, por lo general es posible restablecer todos los beneficios si se completan los trámites requeridos en un plazo de 90 días. Una vez transcurrido ese periodo, la reactivación puede resultar difícil, y algunos adultos afectados por restricciones de elegibilidad relacionadas con el estatus migratorio podrían calificar únicamente para beneficios de emergencia o limitados de Medi-Cal.

La atención preventiva está cubierta

James Ahn, director del Departamento de Recursos para Pacientes de Kheir Clinic, señaló que los afiliados a Medi-Cal afectados deberían aprovechar el periodo de ampliación para recibir la atención dental preventiva y restaurativa que necesiten. Kheir Clinic es una organización de atención médica sin fines de lucro ubicada en Koreatown, Los Ángeles.

“Es importante que los afiliados a Medi-Cal elegibles reciban la atención dental preventiva y los tratamientos necesarios con antelación, mientras sigan disponibles los beneficios de cobertura completa”, declaró Ahn a American Community Media.

Kheir Clinic opera dos clínicas dentales que atienden a pacientes de Medi-Cal en la zona de Koreatown, ofreciendo servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento, tales como revisiones periódicas, limpiezas y empastes. La clínica también brinda asistencia a pacientes inmigrantes en cinco idiomas: inglés, coreano, español, bengalí y tailandés.

Revise si hay errores de elegibilidad

Algunos afiliados de Medi-Cal han experimentado recientemente errores en la revisión de elegibilidad durante el proceso de renovación. Esto provoca que los beneficios cambien incorrectamente de una cobertura completa a beneficios limitados, señaló Ahn. Pidió a los beneficiarios mantener actualizada su información de contacto de Medi-Cal – incluyendo dirección, número de teléfono y correo electrónico – para no perderse avisos importantes.

Se recomienda a las personas que buscan asistencia que lleven consigo cualquier notificación del Departamento de Servicios Sociales Públicos de su condado, los documentos de solicitud o renovación de Medi-Cal y comprobantes de ingresos.

Puede encontrar más información sobre los beneficios dentales de Medi-Cal, visite el sitio web de Medi-Cal Dental del DHCS de California en https://dental.dhcs.ca.gov/.