El aire acondicionado afecta negativamente la calidad del sueño

La exposición continua al aire acondicionado afecta negativamente la calidad del sueño. El ciclo natural del descanso se ve interrumpido por la baja temperatura, lo que provoca un aumento de microdespertares y una menor calidad del sueño reparador.

El portal Xataka hace referencia a un estudio publicado en Extreme Physiology & Medicine, que analizó el impacto del flujo del aire en la calidad del descanso. Observaron que las personas que dormían con el chorro de aire impactando en su cuerpo tenían un mayor número de microdespertares, lo que no dejaba que alcanzaran un sueño profundo y reparador.

La permanencia del aire frío puede causar un aumento de la frecuencia cardiaca y contracciones musculares. También se asocia con rigidez en el cuello y la espalda, lo que resulta en un despertar cansado y adolorido.

Además, el aire acondicionado puede debilitar las defensas, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología. El enfriamiento de las mucosas aumenta la susceptibilidad a virus como el rinovirus, duplicando su capacidad de replicación y causando resfriados estivales.

Humedad y efectos secundarios

La deshumidificación extrema generada por los equipos de climatización perjudica la respiración.

Niveles de humedad bajos desencadenan irritación en las mucosas nasales y predisponen a problemas respiratorios en personas con asma y EPOC, y provocan molestias oculares.

Recomendaciones para un uso saludable

Para minimizar los efectos negativos del aire acondicionado, se recomienda encenderlo 30 minutos antes de dormir y regular la temperatura entre 23 y 25 ºC.

Considerar el uso de humidificadores ayuda a mantener un ambiente adecuado para la salud respiratoria.

Síntomas de la falta de sueño

El aire acondicionado, cuando se usa mal (especialmente si el chorro de aire impacta directamente sobre el cuerpo), provoca un sueño con más microdespertares que no llega a ser profundo y reparador, y al despertar se siente un cansancio extraño como si no se hubiera descansado. Este aire continuo aumenta la frecuencia cardíaca y los movimientos corporales, afectando sobre todo al sueño ligero.

A esto se suman síntomas físicos por el frío constante y la sequedad: dolor de garganta, congestión nasal, sequedad ocular con picores o conjuntivitis y piel seca.

El frío constante también provoca contracción de vasos sanguíneos, endurecimiento muscular y las clásicas contracturas de cuello o espalda nada más despertar. Por la deshidratación que genera el ambiente seco, aparecen dolor de cabeza y migrañas.

En cuanto a efectos mentales y del día siguiente, la falta de sueño reparador conduce a mayor somnolencia, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, menor rendimiento y productividad, además de un incremento del estrés. También pueden aparecer mareos y problemas respiratorios por la irritación de las vías respiratorias.

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