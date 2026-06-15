No siempre porque madrugues beberás agua clara: “No dormir se asocia con obesidad, depresión o deterioro cognitivo”

La reciente controversia sobre la recomendación de levantarse a las 5 de la mañana, popularizada por Robin Sharma en su bestseller El club de las 5 de la mañana, ha suscitado críticas de expertos en sueño. La conseja era iniciar la jornada a esa hora para poder organizarse mejor y llevar una vida más ordenada.

La Sociedad Española de Neurología y el psicólogo Alfredo Rodríguez-Muñoz han reaccionado y advierten sobre la falta de fundamentos científicos en esta práctica. Según Rodríguez-Muñoz, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y autor de Dormir para vivir, entrevistado por La Vanguardia, la tendencia de dormir menos para ser más productivo perjudica la salud física y mental. La falta crónica de sueño está asociada con enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión y deterioro cognitivo.

“Es una moda y tiene que ver con la narrativa de ganarle horas al tiempo y quitártelas de sueño, para que cuando el resto de las personas empiece a funcionar, tú ya lleves tiempo produciendo. Levantarnos tan temprano nos da una sensación de control sobre nuestro día. Pero, en realidad, levantarse a las cinco de la mañana no tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico”, critica Rodríguez-Muñoz.

El especialista subraya que dormir adecuadamente es uno de los tres pilares de la salud, junto con una buena alimentación y ejercicio. El descuido de cualquiera de estos aspectos afecta negativamente a los otros.

El mismo experto declaró al diario As de España: “El sueño crónicamente insuficiente se asocia con múltiples problemas de salud: mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión o deterioro cognitivo. No significa que una mala noche tenga consecuencias graves, pero cuando la falta de sueño se convierte en un hábito durante años, el organismo acaba pagando el precio“.

Cultura de la productividad constante

Rodríguez-Muñoz señala que la sociedad actual fomenta la productividad continua a expensas del descanso. La percepción de éxito vinculada a la privación del sueño puede ser peligrosa, ya que repercute en funciones laborales esenciales.

“Vivimos en una sociedad orientada a una productividad constante y da la impresión de que aquellos momentos en los que paras te limitan o te anulan esa percepción de que eres importante y de que tienes estatus. Sin embargo, la gente no es consciente de que la falta de sueño afecta a muchas funciones importantes en el ámbito laboral. Liderar bien empieza en la almohada”, asegura.

“No dejes para mañana lo que puedas dormir hoy”, reza en sus declaraciones Rodríguez-Muñoz, recogidas por Clarín. Advierte que es fundamental entender que es imposible negociar con la biología.

Estrategias para un mejor descanso

Para mejorar la calidad del sueño, el psicólogo sugiere desconectarse de las exigencias diarias y establecer un ritmo de descanso acorde con las necesidades biológicas, enfatizando que la cultura actual ha distorsionado la visión del sueño como una pérdida de tiempo.

Explica que “parte de los problemas de sueño están asociados a la hiperactivación: estar todo el día disponible, conectado y atento, y eso no permite descansar bien”.

Agrega finalmente que la idea de dormir poco “es una construcción cultural muy potente, porque durante buena parte de la historia, el sueño no era un problema: la gente se iba a dormir anochecía y descansaba sin culpa”.

“El cambio comenzó cuando empezamos a domesticar el tiempo: la Revolución Industrial, la luz artificial, el reloj, la jornada laboral y, sobre todo, una nueva moral del rendimiento”, sostiene.

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