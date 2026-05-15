Apps para dormir: beneficios y riesgos ocultos

Recientes investigaciones han mostrado que, aunque las aplicaciones para monitorizar el sueño prometen mejorar la calidad del descanso, también pueden contribuir al aumento de la ansiedad en ciertos usuarios. Este fenómeno se ha identificado particularmente entre subgrupos vulnerables, advierte un estudio publicado en Frontiers in Psychology.

El problema estriba en que estas aplicaciones utilizan sensores portátiles y algoritmos para analizar signos fisiológicos, generando información sobre la calidad y eficiencia del sueño, pero, a la vez, esta recopilación de datos puede causar preocupación si los resultados no se alinean con las expectativas del usuario, contribuyendo a condiciones como la ortosomnia.

Diferencias demográficas en la interpretación

Las investigaciones han hallado que los usuarios, especialmente mujeres y personas jóvenes, tienden a reaccionar de manera distinta a los resultados.

Las preocupaciones sobre el sueño son más comunes entre aquellos con menor nivel educativo y con historial de insomnio.

Análisis de un estudio sobre apps de sueño

En un estudio con 1,002 adultos en Noruega, aproximadamente el 46% informó usar aplicaciones de sueño. Aunque los efectos positivos superan a los negativos, un 17.8% de los encuestados reportó una mayor preocupación por su sueño tras el uso de estas aplicaciones.

Los hallazgos sugieren que los adultos más jóvenes experimentan un impacto más significativo en su percepción del sueño, tanto positivo como negativo, en comparación con los adultos mayores, que son menos propensos a usar estas tecnologías.

Consideraciones sobre los datos

El estudio reconoce varias limitaciones, como el riesgo de sesgo en la selección de participantes y la falta de validación formal en las preguntas del cuestionario. Se requiere más investigación para comprender la relación entre el uso de aplicaciones y la salud mental a largo plazo, así como el potencial de los datos obtenidos para evaluar trastornos del sueño.

Los autores advierten sobre la necesidad de personalizar las aplicaciones para los usuarios con trastornos del sueño, sugiriendo que los pacientes con estos problemas deben ser cautelosos al usarlas.

Afectación en personas con trastornos preexistentes

El uso de aplicaciones de sueño puede tener efectos mixtos en personas con trastornos preexistentes del sueño, como insomnio: en algunos casos ayudan a mejorar la concienciación y los hábitos, pero en otros empeoran la ansiedad y la calidad del descanso.

Efectos negativos en trastornos preexistentes

En personas con insomnio, las apps de sueño suelen aumentar la atención y la preocupación excesiva por las métricas (latencia, fragmentación, “calidad” del sueño), lo que puede elevar la ansiedad y reforzar el insomnio.

Se ha descrito el fenómeno de “ortosomnia”: obsesión por alcanzar cifras “óptimas” de sueño según la app, lo que puede dificultar conciliar o mantener el sueño y acabar empeorando la calidad real del descanso.

Beneficios potenciales

Para algunos usuarios con trastornos leves o bien controlados, estas aplicaciones pueden ayudar a reconocer patrones (horarios irregulares, despertares repetidos, uso prolongado de pantallas), facilitando cambios en la higiene del sueño.

Un estudio noruego encontró que alrededor del 15% de los participantes reportó mejoría del sueño, principalmente por aprender más sobre sus propios hábitos, aunque este beneficio fue menor en quienes ya tenían síntomas de insomnio.

Qué recomiendan los expertos

Se sugiere usar las apps como herramienta de apoyo, no como guía única, y suspender su uso si se observa mayor ansiedad, insatisfacción con la calidad del sueño o peor descanso.

En personas con trastornos del sueño diagnosticados (insomnio crónico, apnea, trastornos circadianos), se recomienda combinar el uso de apps solo bajo supervisión de un profesional (neurólogo, psiquiatra o especialista en sueño) y priorizar terapias validadas como la terapia cognitivo‑conductual para el insomnio (TCC‑i).

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