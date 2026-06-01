Se viene una pastilla nocturna para la apnea del sueño: resultados prometedores en fase 3

La apnea del sueño es un trastorno que interfiere con la respiración durante el sueño, reduciendo la calidad de vida. Los síntomas incluyen fatiga diurna, irritabilidad y dificultades de concentración. Si no se trata, puede llevar a complicaciones cardiovasculares y neurológicas.

El tratamiento estándar para la apnea del sueño obstructiva es el dispositivo CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea), que puede resultar incómodo y poco práctico para muchos pacientes. Esto ha llevado a que muchos no reciban el tratamiento adecuado.

En este contexto, se ha desarrollado una pastilla innovadora, AD109, que ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos. Este medicamento actúa sobre los mecanismos neuromusculares que causan el colapso de las vías respiratorias.

Resultados del ensayo clínico

El ensayo clínico de fase 3, publicado en el American Journal of Respiratory an Critical Care Medicine, involucró a 650 pacientes en Estados Unidos y Canadá. Los resultados revelaron una reducción significativa en las pausas respiratorias y en la gravedad de la apnea en el grupo que recibió AD109 en comparación con el placebo.

Los pacientes que tomaron AD109 experimentaron una disminución del 44% en el índice de apnea-hipopnea en comparación con el 18% en el grupo placebo. Casi el 42% de los participantes mejoró a una categoría de menor gravedad tras 26 semanas de tratamiento.

Finalmente, algunos participantes reportaron efectos secundarios como sequedad de boca, náuseas e insomnio. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está evaluando la aprobación de AD109, prevista para 2027.

Factores de riesgo de desarrollar apnea del sueño

Los factores de riesgo principales que aumentan la probabilidad de desarrollar apnea del sueño (especialmente la obstructiva, la más común) son:

Factores relacionados con el cuerpo y la anatomía

Sobrepeso/obesidad . Personas con obesidad tienen hasta 4 veces más riesgo que quienes tienen peso normal; el exceso de grasa alrededor de las vías aéreas las obstruye.

. Personas con obesidad tienen hasta que quienes tienen peso normal; el exceso de grasa alrededor de las vías aéreas las obstruye. Cuello ancho . Riesgo aumenta si la circunferencia es ≥43 cm en hombres o ≥38 cm en mujeres (vías aéreas más angostas).

. Riesgo aumenta si la circunferencia es ≥43 cm en hombres o ≥38 cm en mujeres (vías aéreas más angostas). Vía aérea angosta . Puede ser natural o por amígdalas/adenoides grandes (común en niños).

. Puede ser natural o por amígdalas/adenoides grandes (común en niños). Sexo masculino . Los hombres tienen 2-3 veces más riesgo que mujeres premenopáusicas

. Los hombres tienen que mujeres premenopáusicas Edad avanzada. Más frecuente en adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años.

Factores de estilo de vida

Tabaquismo : fumadores tienen hasta 3 veces más riesgo por inflamación y retención de líquidos en la vía respiratoria.

: fumadores tienen hasta por inflamación y retención de líquidos en la vía respiratoria. Alcohol, sedantes y tranquilizantes : relajan los músculos de la garganta, provocando apnea.

: relajan los músculos de la garganta, provocando apnea. Congestión nasal crónica: alergias o problemas anatómicos que dificultan respirar por la nariz.

Factores médicos y genéticos

Antecedentes familiares : la genética afecta el control cerebral de la respiración durante el sueño.

: la genética afecta el control cerebral de la respiración durante el sueño. Enfermedades asociadas : hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo.

: hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo. Antecedentes de accidente cerebrovascular: mayor riesgo de apnea central o mixta.

Para la apnea central del sueño (menos común), los factores específicos incluyen falla cardíaca congestiva y uso de opioides/narcóticos.

Muchos de estos factores (peso, tabaquismo, consumo de alcohol) son modificables, lo que permite reducir el riesgo.

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