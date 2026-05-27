La falta de sueño tiene un gran impacto en los adolescentes, y las pantallas son una de las causas

Esa frase de que los jóvenes se la pasan pegados a sus dispositivos tiene un sentido literal. Un estudio revela que más de la mitad de los adolescentes en Estados Unidos utilizan sus teléfonos móviles durante la noche, afectando su tiempo de descanso. Los datos indican que muchos se mantienen activos en redes sociales y aplicaciones entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

La falta de sueño, especialmente en adolescentes, puede impactar negativamente en su desarrollo cognitivo, regulación emocional y salud mental. Incluso, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomiendan que deben dormir entre ocho y diez horas, más que los adultos.

Investigaciones previas indican que los adolescentes son más propensos a experimentar síntomas de ansiedad y depresión cuando no duermen lo suficiente.

Revelaciones de la investigación

El estudio indicó que más de la mitad de los adolescentes usaban sus teléfonos en plena noche, entre las 12 a.m. y las 4 a.m., según el autor principal de la investigación, Jason M. Nagata, profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, San Francisco, recoge CNN.

Los datos recopilados del Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente muestran cómo los patrones de uso del teléfono móvil y los tipos específicos de usos reducen el sueño durante las horas nocturnas.

“Al privar a los adolescentes de la oportunidad de dormir, les resulta difícil descansar lo suficiente, lo que repercute negativamente en su comportamiento durante la vigilia, como sabemos desde hace muchos años”, afirmó la Dra. Mary A. Carskadon, profesora de psiquiatría y comportamiento humano en la Universidad de Brown, quien no participó en el estudio.

“Cuando se supone que debes estar durmiendo, tus niveles de excitación deben disminuir, pero ese tipo de interacciones son las que aumentan tu excitación y dificultan el sueño”, dijo Carskadon.

Estrategias para mejorar el sueño

Expertos aconsejan que los padres modelen comportamientos saludables en el uso de dispositivos. La creación de límites familiares y planes de uso seguro de dispositivos es crucial para fomentar hábitos de sueño más saludables.

Se sugieren varias estrategias, como establecer zonas libres de pantalla, horarios sin dispositivos y mantener teléfonos fuera del dormitorio. Estas medidas buscan reducir el impacto negativo de las distracciones nocturnas en el sueño adolescente.

Efectos de los dispositivos electrónicos en la salud mental

El uso excesivo de dispositivos móviles en adolescentes se asocia con múltiples efectos negativos en su salud mental, siendo los más documentados:

Trastornos emocionales y psicológicos:

Ansiedad y depresión. Relación directa con la adicción digital; los que hacen mal uso de dispositivos tienen mayor probabilidad de padecerla.

Baja autoestima. Vinculado especialmente a mujeres que usan móvil antes de los 13 años; también por comparaciones en redes sociales.

Irritabilidad y desconexión emocional. Estos son síntomas comunes de la dependencia digital.

Inestabilidad emocional. Jóvenes con smartphone antes de los 12 años son más susceptibles a pensamientos suicidas y agresividad.

Alteraciones del sueño

La luz de los teléfonos suprime la melatonina hasta un 22% , afectando la producción de esta hormona del sueño.

, afectando la producción de esta hormona del sueño. El uso de más de 5 horas diarias se asocia con insomnio y menor duración del sueño .

. Las dificultades de sueño son el mediador más importante que conecta el uso móvil con síntomas depresivos.

Otros efectos específicos:

Aislamiento social y menor interés por otras actividades.

y menor interés por otras actividades. Dificultades de concentración y memoria, afectando el rendimiento académico.

y memoria, afectando el rendimiento académico. Síndrome de vibración fantasma (sensación imaginaria de que el celular vibra o suena)

(sensación imaginaria de que el celular vibra o suena) Estrés crónico y fatiga mental.



Factor crítico: edad de inicio

Tener un primer smartphone antes de los 13 años impacta negativamente la salud mental en la adultez joven (18-24 años), con mayor riesgo de reducción de autoestima y resiliencia emocional (en mujeres).

impacta negativamente la salud mental en la adultez joven (18-24 años), con mayor riesgo de reducción de autoestima y resiliencia emocional (en mujeres). Menor estabilidad, tranquilidad, autoconfianza y empatía (en hombres).

El acceso a redes sociales explica aproximadamente el 40% de esta conexión.

de esta conexión. La adolescencia es un periodo vulnerable por los cambios psiconeurobiológicos, lo que hace que el uso excesivo sea particularmente riesgoso.

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