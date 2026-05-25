La aterradora experiencia de un coma inducido: la historia de Millie, quien estuvo despierta en el proceso

Una mujer británica de 27 años ha vivido con una enfermedad pulmonar crónica que culminó en una hospitalización por neumonía bilateral en agosto de 2022. Su salud se deterioró rápidamente, resultando en el colapso de ambos pulmones y un paro respiratorio.

Millie relató a Newsweek la experiencia vivida. “Le pidieron a mi pareja y a mi madre que salieran de la habitación mientras me intubaban, así que me quedé sola con seis médicos, enfermeras y especialistas en vías intravenosas. No podía ver bien porque tenía la cara y el cuello hinchados, así que todo estaba borroso”, contó.

“El médico se asomó por encima de mi cabeza, me tocó el hombro y me dijo que me relajara porque me iban a ayudar a dormir. Estaba esperando sentir sueño, pero no lo sentí”, agregó.

Los médicos decidieron inducirle un coma para tratar su estado crítico. Sin embargo, a pesar de ser paralizada, Millie permaneció consciente, a pesar de no poder moverse ni hablar, y pudo escuchar todo a su alrededor. Durante tres días, estuvo atrapada en su propio cuerpo, incapaz de comunicarse.

Ella describió su experiencia como aterradora, recordando conversaciones de médicos, detalles sobre los procedimientos y el dolor que sentía. Para evitar el pánico, utilizó técnicas de distracción, como recordar personajes de Juego de Tronos.

Impacto emocional y secuelas

Cuando finalmente despertó, la ansiedad y el trauma la acompañaron. Millie se enfrenta ahora a pesadillas y a la constante angustia de volver a ser inducida a un coma.

“He estado en situaciones como esta muchas veces y siempre he sabido en el fondo que sobreviviría, pero esta vez sabía que no podría aguantar”, dijo Millie.

La cercanía de su familia durante este proceso se convirtió en un alivio esencial.

Decidida a no guardar silencio, Millie comenzó a compartir su experiencia en TikTok bajo el usuario @millieteaa, buscando conectar con otros que enfrentan situaciones similares.

A través de su relato, espera ofrecer consuelo y crear conciencia sobre la realidad de las enfermedades graves.

Recursos para personas que han sobrevivido a experiencias médicas traumáticas

Apoyo profesional especializado

Trabajadores sociales médicos : En centros de tratamiento (como los Centros de Tratamiento de Hemofilia), están capacitados para ayudar con la sanación emocional y el afrontamiento.

: En centros de tratamiento (como los Centros de Tratamiento de Hemofilia), están capacitados para ayudar con la sanación emocional y el afrontamiento. Terapeutas especializados en trauma : Pueden ayudar a procesar recuerdos sensoriales, manejar cambios de función/estado de ánimo, identificar desencadenantes y normalizar la experiencia.

: Pueden ayudar a procesar recuerdos sensoriales, manejar cambios de función/estado de ánimo, identificar desencadenantes y normalizar la experiencia. Terapia de conversación + medicamentos: El tratamiento del TEPT puede incluir terapia con profesionales de salud mental y antidepresivos para tratar depresión y ansiedad.

Grupos de apoyo y conexión con pares

Grupos de apoyo terapéuticos : Terapia grupal centrada en trauma con abordaje específico.

: Terapia grupal centrada en trauma con abordaje específico. Conexión con personas con experiencias similares: Compartir con otros sobrevivientes puede ser parte del proceso de recuperación.

Estrategias de afrontamiento inmediato

Hablar sobre lo que sucedió.

Estrategias de respiración profunda.

Tomarse tiempo para adaptarse a las reacciones.

Concentrarse en hábitos saludables (alimentación, ejercicio, sueño).

Informarse sobre qué es el trauma médico.

Recursos documentales

Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático : Publicó un recurso útil sobre trauma médico.

: Publicó un recurso útil sobre trauma médico. MedlinePlus : Información sobre estrés traumático y nuevos caminos hacia la recuperación.

: Información sobre estrés traumático y nuevos caminos hacia la recuperación. HelpGuide.org: Consejos para afrontar eventos traumáticos.

Apoyo para familiares y redes de soporte

Familiares, amigos y colegas pueden aprender a brindar apoyo adecuado.

Las personas cercanas pueden manejar mejor las situaciones al comprender el estrés traumático.

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