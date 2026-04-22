Los riesgos de las bebidas energéticas: el caso de la muerte de la porrista no es único

El caso de la muerte de Larissa Nicole Rodríguez, porrista de una preparatoria en Texas, por presunto consumo excesivo de bebidas energéticas, pica y se extiende. Los familiares siguen adelante con la demanda contra el productor y distribuidor de Alani Nu.

Alegan que la adolescente falleció en octubre de 2025 por el agrandamiento del corazón debido al consumo desproporcionado de cafeína, la cual la bebida contiene en exceso.

Cortesía: Telemundo.

La demanda señala que la única advertencia en la lata —”No recomendado para menores de 18 años, personas sensibles a la cafeína, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia”— está impresa en letra pequeña e inconspicua, totalmente insuficiente para advertir sobre los riesgos serios de lesión cardíaca y muerte. La Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Americana y el Colegio Americano de Medicina del Deporte han señalado unánimemente que las bebidas energéticas no tienen lugar en la dieta de niños y adolescentes.

Sin embargo, este caso no es aislado, por eso se hace un llamado a tener precaución con el consumo no adecuado de este tipo de bebidas, que se promocionan en redes sociales y publicidad en los medios de comunicación como seguras y que otorgan un charm diferente al estilo de vida.

Bebidas energéticas | Referencial. Crédito: Tero Vesalainen | Shutterstock

Otros casos similares

A lo largo de algo más de una década, se han producido varios casos parecidos, trágicos o que han dejado a afectados al borde de la muerte, que ilustran muy bien los riesgos del consumo de bebidas energéticas sin mesura. Aquí le traemos algunos:

Caso en Australia (2009) ? paciente de 28 años. Un caso registrado en Australia en 2009 documentó a un paciente de 28 años que consumió entre 7 y 8 latas de una bebida energética entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Colapsó y sufrió un paro cardíaco. Afortunadamente, fue reanimado con RCP. Los investigadores postularon un posible rol del consumo excesivo de bebidas energéticas cafeinadas en el desencadenamiento de eventos cardíacos potencialmente mortales (Caffeine Informer).

Anais Fournier, 14 años ? Maryland, EE.UU. (2011). Anais Fournier, una adolescente de Maryland, murió en diciembre de 2011 por un paro cardíaco causado por toxicidad de cafeína tras consumir dos latas grandes de Monster Energy en días consecutivos. Su madre presentó una demanda contra Monster Beverage alegando que la empresa no advirtió a los consumidores sobre los riesgos de su producto. Las latas de 24 onzas de Monster contienen 240 miligramos de cafeína, siete veces más que una lata estándar de 12 onzas (Washingtonian).

Anton Omelin, 25 años ? Fife, Washington, EE.UU. (2014). La familia de Anton Omelin, un hombre de 25 años considerado completamente sano, demandó a las empresas Red Bull, Monster y Hansen Beverage tras su muerte. Según la demanda, consumía al menos cuatro latas de 16 onzas de bebidas energéticas al día. Su abogada señaló que la mezcla de bebidas altamente cafeinadas puede aumentar las reacciones negativas y que estudios muestran que una sobredosis de cafeína puede causar problemas cardíacos, náuseas, vómitos, insomnio, convulsiones y muerte (KIRO 7).

Jayde Dinsdale, de 19 años, sufrió un paro cardíaco (2015). La joven Jayde Dinsdale, de 19 años, sufrió un paro cardíaco y tres ataques al corazón tras consumir Jagerbombs (mezcla de Jägermeister con Red Bull) en una salida nocturna. Al día siguiente, cuando el efecto del alcohol desapareció, los altos niveles de cafeína de la bebida energética aceleraron su frecuencia cardíaca fuera de control. Fue declarada técnicamente muerta antes de ser reanimada con un desfibrilador y puesta en coma inducido. Tras recuperarse, se convirtió en activista contra la venta de bebidas con alto contenido de cafeína (The Standard).

Davis Allen Cripe, 16 años — Carolina del Sur, EE.UU. (2017). Davis Allen Cripe, de 16 años, murió de una sobredosis de cafeína tras consumir una combinación de bebidas cafeinadas en dos horas: una Mountain Dew tamaño grande, un café latte de McDonald’s y una bebida energética. El médico forense del condado de Richland concluyó que “tanta cafeína al momento de su muerte le causó una arritmia”. Su padre declaró públicamente: “No fue un accidente de tráfico lo que le quitó la vida. Fue una bebida energética. Padres, por favor, hablen con sus hijos sobre estas bebidas” (NBC News).

Kattie Donnell, “la reina del ejercicio” ? Florida (2025). La profesora residente en Florida, conocida en redes sociales como “la reina del ejercicio”, cerró los ojos a los 28 años. Fue víctima de un paro cardíaco por consumo excesivo de cafeína. “Ella pensaba que [las bebidas energéticas] la ayudaban a ejercitarse y que le daban más energía. Hacía ejercicio a tiempo completo, trabajaba a tiempo completo y también iba a la escuela. Yo creo que se acostumbró al subidón [de las bebidas]”, aseguró su progenitora al Daily Mail. Su adicción terminó causándole una crisis de ansiedad, explicaron los médicos que fue el detonante. “Tenía una ansiedad terrible y fue a varios médicos. No creo que fue ansiedad real, creo que se debía a su abuso de cafeína y bebidas energéticas”, recalcó (Primicia).

Datos e investigaciones

Según la revista The Journal of Pediatrics, entre 2008 y 2015 se reportaron 38 muertes relacionadas con bebidas energéticas y más de 14,000 casos de toxicidad por cafeína ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento. Una revisión de 86 casos de eventos adversos por bebidas energéticas encontró que el 47.7% implicaron efectos cardiovasculares graves, incluyendo arritmias, muertes súbitas y paros cardíacos.

La FDA también investigó 13 muertes en 2012, posiblemente vinculadas al consumo del producto energético 5-Hour Energy, con un total de 92 reportes de pacientes, incluyendo 33 hospitalizaciones. Esto se sumó a la investigación previa sobre cinco muertes presuntamente vinculadas a Monster Energy, reseñó Medical Xpress.

La cafeína —el componente principal de las bebidas energéticas— se ha asociado con múltiples resultados adversos para la salud en individuos susceptibles. En cuanto a la salud cardíaca, tiene tres efectos principales: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y evidencia de mayor viscosidad sanguínea que puede conducir a la formación de coágulos. Estos efectos pueden observarse con el consumo de tan solo una lata de bebida energética, acuña un estudio publicado en The Conversation.

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