Advierten que popular bebida energética influyó en fatal desenlace cardíaco de animadora

La familia de Larissa Nicole Rodriguez, una estudiante de 17 años de Weslaco, en Texas, interpuso una demanda por homicidio culposo contra un distribuidor de Alani Nu. La demanda se basa en la alegación de que la adolescente murió por el agrandamiento del corazón debido al consumo excesivo de cafeína.

La estudiante de preparatoria de Weslaco, Texas, que aspiraba a ingresar a la universidad, falleció en octubre. Un médico forense del condado de Hidalgo confirmó que la causa del deceso fue un agrandamiento cardíaco, relacionado con el estrés y la alta ingesta de cafeína, reseña NBC News.

El abogado de la familia aseguró que no había antecedentes de problemas cardíacos en la joven y que las pruebas toxicológicas resultaron negativas, mostrando solo café.

Marketing y riesgo de bebida energética

La demanda resalta que Alani Nu, una bebida energética con 200 mg de cafeína que la estudiante consumía con frecuencia, carece de las advertencias adecuadas sobre los riesgos cardíacos.

La familia acusa a la compañía de dirigirse a un público joven a través de las redes sociales, glorificando la bebida como saludable y energizante, a pesar de su alto contenido de cafeína.

Larissa Nicole Rodríguez, a la izquierda. Crédito: Funeraria Salinas | Cortesía

Reacción de la compañía involucrada

Celsius Inc., dueña de Alani Nu, expresó su tristeza por la pérdida y defendió la seguridad de sus productos, destacando que se cumplen los requisitos de etiquetado.

Sin embargo, se señala que el marketing agresivo de estas bebidas a jóvenes y la ausencia de advertencias adecuadas requieren una revisión seria en la industria de bebidas energéticas.

Alani Nu Crédito: vía Amazon | Cortesía

Efectos del consumo excesivo de cafeína

El consumo excesivo de cafeína puede provocar varios efectos secundarios conocidos, como ansiedad, insomnio y problemas digestivos.

Efectos neurológicos

La cafeína en exceso estimula el sistema nervioso central, causando inquietud, temblores, dolores de cabeza y mareos.

En casos graves, puede llevar a agitación, confusión o incluso convulsiones.

Efectos cardiovasculares

Aumenta la frecuencia cardíaca, provoca palpitaciones y eleva temporalmente la presión arterial, especialmente en personas no habituadas.

Esto representa un riesgo mayor para quienes tienen problemas cardíacos previos.

Efectos digestivos y otros

Genera malestar estomacal, náuseas, diarrea y deshidratación por su efecto diurético.

Además, fomenta dependencia, con síntomas de abstinencia como fatiga e irritabilidad al reducir el consumo.

Cantidad máxima recomendada

La Academia Americana de Pediatría desaconseja el consumo de cafeína para niños y adolescentes debido a los riesgos para su desarrollo.

Expertos en salud, como los citados en informes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y estudios relacionados, sugieren un límite de 100 mg por día para adolescentes de 12 a 18 años, equivalente a una taza de café de 8 onzas. Mientras que indica 400 mg/día para adultos sanos.

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