¿Qué hay detrás de la revisión de los psicodélicos? Cómo esto puede cambiar el modo de ver las afecciones y los fármacos

Tras la firma de una orden ejecutiva por el presidente Donald Trump, que instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para acelerar la revisión de psicodélicos que muestren potencial para tratar afecciones como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), ha ido reapareciendo el interés por estas sustancias a manera de revolucionar la industria de los fármacos.

Esto ha impulsado la proliferación de retiros en todo el mundo. Las empresas ofrecen experiencias de varios días, a menudo prometiendo curación psicológica y crecimiento personal. Associated Press (AP) recoge que muchos retiros de psicodélicos cuentan con procedimientos de seguridad, pero aun así conllevan un “potencial de daños físicos, psicológicos e interpersonales”, como advirtieron investigadores encuestados, refiere un artículo publicado en JAMA Network Open.

A pesar de la popularidad de los retiros, las drogas utilizadas son ilegales bajo la ley federal de Estados Unidos. El uso de estas sustancias se ampara a menudo en excepciones legales, aunque son poco comunes. La falta de regulación en la industria plantea preocupaciones sobre la calidad del cuidado. No existen estándares claros para la preparación y seguimiento de los participantes, lo que puede llevar a riesgos significativos.

Retiros de psicodélicos son ilegales

Prácticamente todas las drogas que se ofrecen en los retiros son ilegales según la ley federal de EE.UU., incluidos los hongos alucinógenos, la ayahuasca, el MDMA y el LSD (dietilamida del ácido lisérgico).

Mientras que las empresas que organizan retiros no siempre lo dejan claro o, en ocasiones, alegan estar protegidas por una rara exención legal para las organizaciones religiosas que tradicionalmente utilizan psicodélicos, acota AP.

Solo formalmente ese estatus legal lo ha obtenido la Iglesia Nativa Americana, que utiliza el peyote en sus ceremonias.

¿Qué persigue Trump?

El presidente Donald Trump ordenó a su administración que acelere las revisiones de ciertas drogas psicodélicas, incluida la ibogaína, una sustancia potente que induce en los usuarios un viaje intenso, a veces emocionalmente perturbador, que dura varias horas.

Esta se promociona como tratamiento para las lesiones cerebrales traumáticas y la adicción a los opioides.

Trump declaró que el gobierno federal invertirá $50 millones de dólares en investigación sobre sustancias psicodélicas. También está facilitando la administración de ibogaína a pacientes en estado crítico, amparándose en la normativa “Derecho a probar” de la FDA.

“La orden de hoy garantizará que las personas que sufren síntomas debilitantes finalmente tengan la oportunidad de recuperar sus vidas y ser más felices”, afirmó Trump. “Todo el mundo está muy a favor de esto. Es para mucha gente, pero es para nuestros veteranos en particular”, recalcó.

Procedimientos de seguridad y pruebas médicas

El proceso de selección para evitar que personas con condiciones médicas serias participen es insuficiente. Muchos retiros confían en la autoevaluación de los asistentes, lo que puede subestimar los riesgos.

Recordemos que hasta ahora el único fármaco que ha llegado a la FDA, la MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina), conocido como éxtasis o Molly, fue rechazado como tratamiento para el TEPT en 2024, debido a preocupaciones sobre su seguridad y eficacia.

Un alto porcentaje de retiros recomienda la interrupción de medicamentos antes de participar, lo que podría tener implicaciones difíciles en la salud mental del asistente. Expertos advierten sobre la necesidad de supervisión profesional durante este periodo.

A medida que el interés por los retiros psicodélicos continúa creciendo, queda claro que es vital realizar una investigación exhaustiva y cuestionar las prácticas de seguridad. El bienestar de los participantes depende de una rigurosa atención a la salud y las condiciones del entorno en estos retiros.

Testimonios compartidos por personas

Personas que han participado en retiros de psicodélicos suelen compartir testimonios de transformaciones profundas, como liberación emocional, mayor claridad mental y conexiones espirituales intensas.

Beneficios emocionales

Muchos describen una curación de traumas profundos, como el duelo por divorcio o abuso infantil, al procesar emociones reprimidas en un entorno seguro.

Participantes reportan paz interior inmediata después de ceremonias con ayahuasca o psilocibina, superando años de terapia tradicional sin tales resultados.

Cambios en perspectiva

Ejecutivos y profesionales notan un “reset” mental, volviéndose menos controladores, más empáticos y enfocados, con reducción de ansiedad somatizada.

Otros experimentan un despertar espiritual, reconectando con ancestros, naturaleza o un sentido de unidad cósmica que restaura la fe y el asombro por la vida.

Efectos a largo plazo

Tras retiros, surge creatividad aumentada, comunidad fortalecida y sensibilidad corporal mejorada, similar a prácticas espirituales prolongadas.

Juan Ramírez, por ejemplo, salió de un callejón sin salida emocional, reconciliándose consigo mismo y evitando pensamientos suicidas.

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