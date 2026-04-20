Bolsitas de nicotina son promovidas por influencers sin mencionar los riesgos para la salud

Actualmente, se muestra una tendencia en las redes sociales tratando de “edulcorar” el tabaco. La industria del consumo, con el apoyo interesado de influencers, parece poner sobre la palestra una nueva estrategia para generar dependencia: bolsitas de nicotina.

En presentación de cajitas de colores, con sabores a menta o frutas, se venden como inofensivas, aunque detrás sabemos la alta dosis adictiva de la nicotina.

Incluso, desde las mismas plataformas sociales han saltado críticas al respecto, comentando lo engañoso de estos emplazamientos, mostrando las bolsitas de nicotina como caramelo.

“No te dejes engañar por el envase: las bolsitas de nicotina tienen una sustancia altamente adictiva y parecen ser una nueva estrategia de la industria para generar dependencia en nuestros jóvenes, sobre todo en edades tempranas, cuando el cerebro todavía está en desarrollo”.

Del vapeo a las bolsitas de nicotina

Así como se promovió el vapeo (cigarrillos electrónicos) como una alternativa segura a fumar, ahora llega el capítulo de las bolsitas de nicotina como opción de estilo de vida sano, cuando no lo es.

Esta tendencia, enfocada en jóvenes, presenta riesgos graves de adicción y salud al vender nicotina sintética discreta como una “golosina” o estimulante de rendimiento.

Las bolsitas de nicotina (Nicotine Pouches), conocidas como snus blanco o Zyn, influencers (a veces llamados Zynfluencers) promueven su uso discreto. Se promocionan para “mejorar la concentración” o como parte de un estilo de vida de “alto rendimiento”.

A pesar de las restricciones de edad, el contenido llega a menores principalmente en plataformas como TikTok e Instagram. Resalta The New York Times que las marcas utilizan creadores con audiencias pequeñas pero comprometidas (1,000-100,000 seguidores) para evitar la detección de las políticas de las plataformas.

Albornoces de nicotina. Crédito: Gera Photo | Shutterstock

Riesgos y precauciones

Las mismas provocan una adicción tan severa que solo una sola bolsita puede contener tanta nicotina como 25 cigarrillos, provocando adicción rápida.

Entre sus síntomas, puede causar mareos, irritación de encías y riesgos cardiovasculares.

Aunque las plataformas prohíben la publicidad de tabaco, los influencers pagados logran esquivar estas restricciones y presentan estos productos como herramientas de “bienestar”, cuando, en realidad, son adictivos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas ONGs han alertado que esta publicidad representa una nueva vía de adicción a la nicotina para adolescentes y adultos jóvenes.

Diferencias por tipo de consumo

Las bolsitas de nicotina, el vapeo y el tabaco tradicional aportan nicotina, pero lo hacen de forma muy distinta y con diferentes riesgos para la salud.

Forma de consumo

Bolsitas de nicotina . Se colocan entre el labio y la encía; la nicotina se absorbe por la mucosa oral, sin combustión ni inhalación.

. Se colocan entre el labio y la encía; la nicotina se absorbe por la mucosa oral, sin combustión ni inhalación. Vapeo. Se inhala vapor (procedente de un líquido calentado) que contiene nicotina; la nicotina entra por los pulmones, dando un efecto más rápido, parecido al cigarrillo.

Se inhala vapor (procedente de un líquido calentado) que contiene nicotina; la nicotina entra por los pulmones, dando un efecto más rápido, parecido al cigarrillo. Tabaco tradicional (cigarrillo). Se inhala humo de tabaco quemado, con nicotina, alquitrán y numerosos químicos dañinos.

Qué contienen

Bolsitas . No contienen tabaco; llevan fibras vegetales, nicotina (a veces de tabaco, pero purificada), saborizantes y reguladores de pH.

. No contienen tabaco; llevan fibras vegetales, nicotina (a veces de tabaco, pero purificada), saborizantes y reguladores de pH. Vapeo . Líquidos con nicotina, propilenglicol, glicerina y aromas; no hay combustión, pero sí calentamiento de sustancias.

. Líquidos con nicotina, propilenglicol, glicerina y aromas; no hay combustión, pero sí calentamiento de sustancias. Cigarrillo. Tabaco, nicotina, alquitrán, monóxido de carbono y cientos de compuestos tóxicos y carcinógenos generados al quemarse.

Riesgos para la salud

Bolsitas . Evitan la exposición al humo y a muchos tóxicos del cigarrillo, pero la nicotina sigue siendo adictiva y puede afectar la presión arterial y el corazón.

. Evitan la exposición al humo y a muchos tóxicos del cigarrillo, pero la nicotina sigue siendo adictiva y puede afectar la presión arterial y el corazón. Vapeo. Suele considerarse menos dañino que fumar, pero aún puede irritar pulmón y garganta y hay incertidumbre sobre efectos a largo plazo.

Suele considerarse menos dañino que fumar, pero aún puede irritar pulmón y garganta y hay incertidumbre sobre efectos a largo plazo. Tabaco tradicional. Es el más dañino, con alto riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas.

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