El peligro de la promoción del uso de esteroides y transformaciones corporales extremas en redes sociales

El acceso fácil a contenidos en redes sociales ha hecho que muchos adolescentes busquen transformaciones corporales drásticas. Algunos sienten la presión de obtener un físico ideal en un corto período, llevando a decisiones arriesgadas que pueden incluir el uso de esteroides anabólicos.

A este respecto, la trembolona, un esteroide no aprobado para uso humano, es cada vez más utilizada por adolescentes.

Expertos advierten sobre los graves riesgos para la salud asociados, incluyendo efectos dañinos en el corazón, hígado y riñones. El uso sin supervisión médica plantea un serio desafío de salud pública.

Cambio de paradigmas en el uso de esteroides

A diferencia de décadas anteriores, donde los esteroides se asociaban al deporte de competición, la motivación actual se basa más en la mejora estética.

Este cambio ha sido acelerado por plataformas como TikTok, donde el contenido relacionado con el uso de esteroides ha alcanzado millones de visualizaciones.

Prueba que detecta trembolona, un potente esteroide anabólico a menudo abusado para el culturismo. Crédito: luchschenF | Shutterstock

Señales de advertencia para padres

Los padres deben estar atentos a cambios en el comportamiento de sus hijos, como rutinas de ejercicio obsesivas o evitación de comidas familiares.

La educación sobre los riesgos y el diálogo abierto son esenciales para prevenir el uso irresponsable de sustancias.

Testimonio sobre la presión social

Adolescentes como Zaid Laila, estudiante de secundaria del área metropolitana de Dallas, comparten cómo la presión social y el acceso a contenidos de transformación los han llevado a usar esteroides.

Laila afirmó a CBS News que, a sus 16 años, no quería pasar años entrenando para conseguir un físico como el de los jóvenes que veía en internet. “Para qué esperar 10 años… cuando podría hacerlo en menos de un año”, confesó.

Entonces puso “manos a la obra” y comenzó su transformación con “ayuda”, lo cual documentó en las redes sociales, cumpliendo la máxima millennial de “para qué hacer algo si no lo muestro”. No ocultó cómo llegó hasta ahí: “Muchos esteroides y mucho entrenamiento”.

Declaró a CBS que llevaba unos 10 meses utilizando esteroides anabólicos, entre ellos la trembolona.

Estos jóvenes, a pesar de ser conscientes de los riesgos, continúan con su uso, priorizando los resultados inmediatos sobre su salud a largo plazo.

Efectos a largo plazo del uso de trembolona

La trembolona tiene efectos negativos graves en la salud mental de los adolescentes cuando se usa a largo plazo, ya que su cerebro en desarrollo es especialmente vulnerable a los desequilibrios hormonales.

Cambios de ánimo

El uso prolongado provoca oscilaciones extremas, como euforia inicial seguida de irritabilidad, “roid rage” (ira esteroidea) y depresión profunda, especialmente al suspender el ciclo por caída de testosterona natural.

En adolescentes, esto agrava el riesgo de inestabilidad emocional y trastorno dismórfico corporal.

Ansiedad y agresividad

Se asocia con ansiedad crónica, paranoia, comportamientos impulsivos y mayor agresividad, alterando neurotransmisores como dopamina y serotonina.

Estudios muestran reducción en la plasticidad neuronal, prolongando estos efectos por meses o años.

Riesgos específicos en adolescentes

En este grupo, el abuso puede causar dependencia psicológica, ideación suicida en abstinencia y retraso en la maduración emocional, combinado con problemas físicos como hipertensión que indirectamente afectan la mente.

No hay datos específicos solo sobre trembolona en adolescentes, pero patrones de esteroides anabólicos indican alto riesgo de trastornos psiquiátricos duraderos.

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