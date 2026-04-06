Los CDC advierten sobre variante de droga callejera que mezcla fentanilo con sedantes para animales

Ya no es solo el fentanilo y la droga “tranq” los que proliferan en las calles de Estados Unidos, ahora se conoce del “rhino tranq”, una mezcla peligrosamente potente de fentanilo y medetomidina, un sedante veterinario.

A este respecto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una advertencia a los profesionales de la salud sobre sus efectos nocivos, que incluyen una resistencia a la naloxona, el medicamento comúnmente utilizado para revertir sobredosis de opioides.

“Puede ser peligroso cuando la gente lo usa, porque puede aumentar la tasa de sobredosis, puede aumentar la tasa de hipotensión y otras complicaciones cardiovasculares”, dijo el Dr. Brian Hurley, director médico de prevención y control del abuso de sustancias del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, reseñó ABC Eyewitness News.

A diferencia del “tranq”, que combina fentanilo con xilazina, la medetomidina en el rhino tranq es considerablemente más potente y peligrosa, lo que la convierte en una mayor amenaza para la salud pública.

“La medetomidina es en realidad más potente que la xilazina, y ambas parecen asociadas a un mayor riesgo de sobredosis”, dijo Hurley.

Situación en Los Ángeles

Aunque las muertes por fentanilo han bajado en Los Ángeles, se ha encontrado medetomidina, llamada “mede” o “dex”, en muestras de aguas residuales y en drogas confiscadas, lo que indica que está apareciendo en la región.

Sin embargo, la mayor concentración de esta droga se registra en el noreste del país, en ciudades como Filadelfia.

Porcentaje de muestras de productos y parafernalia de drogas positivas para opioides que también resultaron positivas para medetomidina en 20 sitios centinela en EE.UU., julio a diciembre de 2025. Crédito: CDC | Cortesía

El condado de Los Ángeles ofrece tiras reactivas gratuitas para la detección de fentanilo. Los ciudadanos son recomendados a utilizarlas, además de tener naloxona a mano en caso de consumir drogas. No obstante, “la naloxona no trata la intoxicación por medetomidina ni alivia los síntomas de la abstinencia. Por eso, las personas necesitarán otros cuidados de apoyo”, explica Hurley.

Las autoridades advierten que la mejor opción es evitar el consumo de drogas. Para aquellos que decidan hacerlo, es crucial hacerlo en compañía y con las medidas de seguridad adecuadas.

Rhino tranq frente a otras drogas sintéticas

El Rhino tranq se considera una de las sustancias más peligrosas del mercado actual, incluso más riesgosa que muchos opioides “clásicos” cuando se usa de forma recreativa. El mismo se usa en humanos solo en contextos médicos muy controlados; su uso recreativo no está aprobado y es extremadamente tóxico.

En comparación con drogas sintéticas “clásicas” como metanfetamina, MDMA o incluso el propio fentanilo puro, el Rhino tranq añade riesgos adicionales por su fuerte depresión del sistema nervioso central.

Profunda depresión respiratoria , hipotensión grave y bradicardia, que pueden causar paro cardiorrespiratorio y muerte incluso en dosis bajas mezcladas con fentanilo.

, hipotensión grave y bradicardia, que pueden causar paro cardiorrespiratorio y muerte incluso en dosis bajas mezcladas con fentanilo. Dificultad para revivir a la persona: la naloxona solo funciona contra opioides, pero no revierte los efectos de la medetomidina, lo que complica el manejo de la sobredosis.

Daños a largo plazo y riesgo corporal

Mientras muchas drogas sintéticas provocan daño cerebral, cardiovascular o hepático, el Rhino tranq añade un riesgo muy específico de lesiones cutáneas graves y necrosis (tejido muerto) en puntos de inyección y zonas con mala circulación.

(tejido muerto) en puntos de inyección y zonas con mala circulación. En casos de uso repetido, se han descrito úlceras profundas, infecciones y amputaciones de extremidades, algo no tan frecuente con otras drogas sintéticas “estándar”.

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