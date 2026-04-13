Si tu hijo vive encerrado en su cuarto, jugando de noche y durmiendo de día, puede estar sufriendo el síndrome de Hikikomori

El síndrome de Hikikomori se caracteriza por el aislamiento social severo en adolescentes y jóvenes adultos. Aunque no está reconocido oficialmente como un trastorno, su naturaleza como forma de malestar psicológico está validada por expertos.

Miriam Rodríguez Menchón, profesora del Máster en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en conversación con EFE Salud, analizó las causas de este síndrome. Señaló que pueden derivar de experiencias traumáticas o de una tendencia a desarrollar trastornos psicológicos como la ansiedad social o la depresión.

Conductas de estos jóvenes

La realidad, cada vez más extendida, comenta la especialista, es que dicho síndrome cala en adolescentes y adultos jóvenes, varones en términos generales, con “ciertas vulnerabilidades personales que parecen comunes en todas las culturas”.

Son “jóvenes ?recalca la profesora de la UNIR? que tienen baja tolerancia a acontecimientos estresantes, que no tienen habilidades de resolución de conflictos, con baja autoestima y con predisposición a desarrollar síntomas que en psicología llamamos internalizantes”.

Es un fenómeno del cual se empezó a hablar en Japón, luego en Estados Unidos, Italia y ahora en España, refiere la experta a EFE.

Tendencias recientes

La pandemia ha normalizado el confinamiento, intensificando el fenómeno del Hikikomori. El incremento significativo de publicaciones sobre el síndrome desde 2020 destaca esta realidad. Las tecnologías, especialmente los juegos en línea, facilitan la continuación del aislamiento.

El uso excesivo de dispositivos móviles y juegos en línea puede no ser la causa principal del aislamiento, pero sí mantiene a los jóvenes dentro de este ciclo. La adicción a videojuegos es una preocupación que se debe considerar en el tratamiento.

Señales que indican el desarrollo del Hikikomori

Las señales tempranas del síndrome de Hikikomori en adolescentes suelen manifestarse de forma gradual, como un mayor aislamiento y cambios en el comportamiento social. Identificarlas pronto puede ayudar a intervenir antes de que se vuelva crónico.

Aislamiento progresivo. Pasan más tiempo encerrados en su habitación, incluso cerrando la puerta con llave, y evitan salir para actividades escolares, laborales o sociales. Pueden salir ocasionalmente (como un “jun-hikikomori”), pero regresan rápido al aislamiento.

Baja autoestima y emociones. Muestran tristeza, depresión, ansiedad o inseguridad, con miedo al juicio de los demás que refuerza el retraimiento. A menudo presentan personalidad depresiva, nulas habilidades sociales o historia de acoso escolar.

Cambios en rutinas. Abandonan la higiene personal, hábitos alimentarios equilibrados, ejercicio y autocuidado general. Sufren insomnio con horarios invertidos (actividad nocturna) y dependen excesivamente de redes sociales o internet como sustituto social.

Dificultades comunicativas. Tienen problemas para expresarse verbalmente y responden con ira, agresividad o reacciones desproporcionadas ante cuestionamientos. Esto suele empezar en la adolescencia media, alrededor de los 15 años.

Trastorno de personalidad inducido por el juego. Crédito: bigwa11 | Shutterstock

Estrategias para la intervención familiar

Es fundamental que los padres estén atentos a los signos de aislamiento en sus hijos. La intervención temprana puede prevenir un desarrollo prolongado del síndrome. Rodríguez Menchón aconseja un enfoque que equilibre supervisión y autonomía.

Se recomienda a los padres no sobreproteger ni presionar a los jóvenes para que retomen actividades. Es crucial acompañarlos gradualmente en actividades fuera del hogar para mejorar su autoestima y habilidades sociales.

El rol de la asistencia profesional

La intervención profesional es esencial para abordar el Hikikomori, enfocándose en la psicoeducación de la familia y el individuo afectado. Un tratamiento efectivo incluye la mejora de la autoestima y la práctica de habilidades sociales, y puede requerir la participación en talleres grupales.

Es vital implementar un enfoque holístico que abarque desde la mejora de la higiene del sueño hasta la integración progresiva del joven en la sociedad, respetando sus ritmos personales.

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