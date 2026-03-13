Estudio revela que adolescentes revisan sus teléfonos inteligentes más de 140 veces durante jornada escolar

Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open revela que los adolescentes revisan sus teléfonos inteligentes de manera excesiva durante la jornada escolar, llegando hasta 144 veces en un día. Este comportamiento se asocia con un control cognitivo disminuido, indicando un posible impacto negativo en el aprendizaje.

Los cerebros adolescentes, aún en desarrollo, son más propensos a ser distraídos por el uso de teléfonos inteligentes. Esto deprime su capacidad de autorregulación y puede interferir con su rendimiento académico, dado que prefieren recompensas inmediatas sobre logros a largo plazo.

Los hallazgos sugieren que el chequeo frecuente del teléfono provoca cambios en la atención y recarga cognitiva, contribuyendo a una fragmentación atencional y reduciendo la eficiencia en actividades académicas y sociales.

Un tercio de la jornada escolar frente a las pantallas

El estudio incluyó 79 adolescentes, monitoreando su uso diario de teléfono por 14 días. Se registraron diferentes métricas de uso y se evaluaron de manera objetiva los datos de pantalla.

Los adolescentes pasaron un promedio de 2.2 horas usando teléfonos durante el horario escolar, lo que representa un tercio de su jornada. Los más jóvenes mostraron menores tiempos de uso comparado con aquellos de bachillerato, sugiriendo diferencias en la autorregulación.

Resultados relevantes

Los datos sugieren que las escuelas deben implementar políticas más estrictas sobre el uso de teléfonos para promover el desarrollo cognitivo y social adecuado entre los jóvenes. Los resultados también destacan la necesidad de programas de alfabetización digital que ayuden a los estudiantes a reducir tanto el tiempo total de pantalla como la frecuencia de chequeo de dispositivos durante el horario escolar.

Signos de uso excesivo del teléfono

Los adolescentes con uso excesivo del teléfono suelen mostrar signos claros en su comportamiento diario, salud física y emocional. Identificarlos temprano ayuda a intervenir a tiempo.

Signos físicos

Fatiga visual, cefaleas recurrentes y mareos por exposición prolongada a la pantalla.

Trastornos del sueño como insomnio o somnolencia diurna, agravados por usar el teléfono antes de dormir.

Molestias musculares en cuello, hombros o muñecas por posturas inadecuadas.

Signos psicológicos

Ansiedad, irritabilidad o nerviosismo al no poder acceder al dispositivo, incluso con síntomas de abstinencia como palpitaciones.

Miedo a perderse algo (FOMO), llevando a chequeos compulsivos de notificaciones.

Mayor riesgo de depresión leve, inseguridad o hiperactividad.

Signos conductuales

Revisión constante del teléfono, incluso durmiendo con él cerca o en la cama.

Interferencia en actividades sociales, académicas o familiares, como ignorar conversaciones (phubbing).

Enfado si se limita el uso, baja productividad o necesidad de cargadores portátiles por miedo a la batería.

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