Las pantallas se han convertido en la primera causa de fatiga ocular, cómo prevenirlo

Uno de los hábitos más comunes en la actualidad es estar permanentemente ante las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos, no importando donde se esté. Estadísticas indican que el tiempo promedio frente a estos se ha incrementado, afectando la salud visual de los usuarios. La fatiga ocular se presenta como un efecto secundario común de esta nueva normalidad.

Según el Dr. Jesús Merayo, director del Instituto Universitario Fernández-Vega, entrevistado por EFE Salud, los síntomas más comunes incluyen: irritación y sequedad ocular; enrojecimiento y visión borrosa; y sensación de cuerpo extraño y dolores de cabeza.

“El tiempo acumulado de exposición diaria hace que las molestias sean más frecuentes”, afirma el experto.

Prevención de la fatiga visual

El Dr. Merayo sugiere varias prácticas para aliviar la presión sobre los ojos, tales como:

Alternar tareas que no requieran enfoque cercano

Ajustar la distancia y la altura de los dispositivos

Parpadear con frecuencia

Adoptar una postura ergonómica que evite tensión en el cuello y los hombros

Aplicar medidas en los dispositivos, como evitar el brillo máximo o elegir tonos cálidos

Utilizar pantallas grandes y de alta resolución

Aplicar la regla 20-20-20 (descansos de 20 segundos cada 20 minutos y mirar a un objeto situado a 20 pies de distancia)

Tratamientos y cuidados recomendados

El uso de lágrimas artificiales se menciona como una opción efectiva para mantener la humedad ocular. Además, se aconseja realizar revisiones oftalmológicas periódicas para detectar problemas visuales temprano y evitar complicaciones a largo plazo.

Merayo explica que a largo plazo la fatiga ocular no suele producir daños permanentes. Sin embargo, si no se realizan los hábitos diarios recomendados, las molestias pueden empeorar.

Investigaciones recientes revelan que “una hora extra diaria frente a pantallas puede aumentar un 21% el riesgo de desarrollar miopía, reflejando el impacto de estos hábitos en la salud visual”, acuña el experto.

Afectación en lo laboral y académico

La fatiga ocular, también conocida como astenopía o síndrome de visión por computadora, reduce la concentración y aumenta los errores, impactando negativamente tanto la productividad laboral como el rendimiento académico.

Impacto en productividad laboral. La fatiga ocular provoca síntomas como visión borrosa, dolores de cabeza y sequedad ocular, lo que lleva a pausas frecuentes, menor velocidad de lectura y escritura, y un declive en la precisión de las tareas. Estudios indican que puede reducir la productividad en hasta 15 minutos por día por trabajador, sumando más de 65 horas perdidas al año en casos de visión perfecta pero con tensión ocular. Además, genera mayores costos indirectos por visitas médicas y estrés laboral, afectando la calidad general del trabajo.

Efectos en rendimiento académico. En estudiantes, la exposición prolongada a pantallas digitales causa fatiga ocular asociada a menor concentración y peor desempeño en exámenes, con estudios mostrando una relación significativa en universitarios y escolares. Por ejemplo, síntomas intensos como sensibilidad a la luz y dolores de cabeza interfieren en el estudio, llevando a un fracaso mayor en pruebas académicas entre quienes la padecen. Investigaciones en estudiantes de enfermería confirman que la fatiga digital impacta directamente las calificaciones y la capacidad de atención prolongada.

