¿Llegaste a los 40 años?: la FDA aprobó el primer colirio de doble acción para tratar la presbicia

El colirio Yuvezzi, autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), diseñado para restaurar la visión de cerca, puede significar una gran esperanza a personas con presbicia, una de las principales causas de pérdida de visión en adultos.

Este inicia su acción en treinta minutos y proporciona mejoría visual durante un máximo de diez horas con solo una gota al día en cada ojo. Se plantea como una alternativa capaz de reemplazar las gafas de lectura, con potencial de beneficiar a millones de personas.

Desarrollado por Tenpoint Therapeutics, Yuvezzi combina carbachol y tartrato de brimonidina, representando un avance significativo en la forma de abordar la presbicia, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Este colirio, que usa aceclidina para contraer el esfínter del iris, crea un efecto estenopeico (pupila pinhole menor a 2 mm). Esto aumenta la profundidad de foco y a la vez mejora la visión cercana.

Resultados de los estudios clínicos

Los ensayos clínicos revelaron mejoras notables en la agudeza visual y efectos adversos reducidos, posicionando a Yuvezzi como una opción prometedora en comparación con tratamientos previos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 2,000 millones de personas padecen esta condición en todo el mundo, y prevé que la cifra supere los 4,000 millones en 2050.

A pesar de sus ventajas, el colirio presenta limitaciones, como su eficacia mayor en un rango etario específico y restricciones para su uso nocturno. Actualmente, su distribución se limita a Estados Unidos, aunque se esperan licencias en otros mercados en el futuro.

Actuación en otras condiciones oculares

Yuvezzi no es adecuado para todas las personas con otras condiciones oculares. Se trata de un colirio para tratar la presbicia en adultos. Yuvezzi está contraindicado en casos de hipersensibilidad a sus ingredientes y no se recomienda en iritis activa, ya que puede empeorar adherencias entre el iris y el cristalino.

Precauciones específicas

En pacientes con enfermedad retiniana preexistente, aumenta el riesgo de desgarro o desprendimiento de retina; se aconseja examen retinal previo.

Usar con precaución en iritis, glaucoma (por componentes como brimonidina), cataratas, ojo seco severo o uveítis, según expertos.

Fuentes recomiendan consultar a un oftalmólogo antes de usarlo si hay otras patologías oculares.

Uso efectivo de colirios

Existen recomendaciones específicas para usar colirios y maximizar su efectividad, como lavarse las manos, aplicar una sola gota en el saco conjuntival y presionar el lagrimal para evitar drenaje.

Pasos clave de aplicación

Lávate las manos antes de tocar el frasco o el ojo para prevenir contaminaciones.

Inclina la cabeza hacia atrás, baja el párpado inferior y aplica la gota sin que la punta toque el ojo ni pestañas.

Cierra el ojo 1-2 minutos y presiona el lagrimal interno para prolongar el contacto del medicamento.

Consejos adicionales

Espera 5 minutos entre colirios diferentes si usas más de uno.

Usa solo la dosis prescrita por un médico; una gota suele bastar, ya que más no aumenta la efectividad.

Desecha el frasco multidosis tras un mes abierto y no lo compartas.

