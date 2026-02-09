¿Es posible extender la esperanza de vida hasta los 150 años?, la apuesta científica

La búsqueda de la longevidad ha obsesionado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Mientras que en el siglo XIX la esperanza de vida apenas superaba los 40 años en la mayoría de países desarrollados, hoy se acerca a los 80 o incluso supera esta cifra en naciones como Japón, Suiza o España.

Este extraordinario avance, producto de mejoras en sanidad, nutrición y condiciones de vida, ha reavivado una pregunta: ¿existe un límite biológico para la vida humana o podríamos extender nuestra existencia mucho más allá de lo que consideramos normal?

En las últimas dos décadas, científicos de todo el mundo han intensificado sus investigaciones sobre el envejecimiento, no solo para añadir años a la vida, sino para añadir vida a los años.

Sueño científico de la longevidad extrema

La idea de que los humanos puedan alcanzar los 150 años ha dejado de ser material exclusivo de la ciencia ficción para convertirse en objeto de seria investigación científica. Instituciones de prestigio como el Instituto Buck para la Investigación del Envejecimiento en California, el Laboratorio Nacional de Biología del Envejecimiento en China y diversos centros en Israel y Europa están dedicando recursos significativos a descifrar los mecanismos moleculares del envejecimiento.

El récord documentado de longevidad humana lo ostenta la francesa Jeanne Calment, quien falleció en 1997 a los 122 años. Este hito biológico ha servido como referencia para los investigadores, quienes se preguntan si representa un techo natural o simplemente el límite que hemos alcanzado hasta ahora. Algunos estudios sugieren que el límite máximo de la vida humana podría situarse entre los 120 y 125 años, mientras que otros científicos más optimistas consideran que con las intervenciones adecuadas podríamos superar ampliamente esta barrera.

Los caminos a la longevidad

Las investigaciones actuales están explorando múltiples vías para extender la vida humana. Una de las más prometedoras es la restricción calórica, que ha demostrado prolongar la vida en organismos como levaduras, gusanos y ratones. Aunque aplicar este principio a humanos presenta desafíos éticos y prácticos evidentes, ha inspirado el desarrollo de compuestos que imitan sus efectos sin requerir una dieta de hambre perpetua.

Los medicamentos senolíticos, diseñados para eliminar células senescentes (células “zombie” que han dejado de dividirse, pero no mueren y liberan sustancias inflamatorias), representan otra frontera emocionante. Estudios preclínicos han mostrado que estas terapias pueden revertir algunos aspectos del envejecimiento en animales, desde mejorar la función cardiovascular hasta restaurar la densidad ósea.

La terapia génica y la edición genética mediante herramientas como CRISPR también están en el radar de los gerontólogos. Investigadores han identificado genes asociados con la longevidad excepcional en centenarios, como variantes del gen FOXO3, y exploran formas de replicar estos beneficios genéticos en la población general.

Los obstáculos en el horizontes

Sin embargo, el camino hacia los 150 años está plagado de desafíos formidables. El envejecimiento no es una enfermedad única, sino un proceso multifactorial que afecta prácticamente a todos los sistemas del cuerpo simultáneamente. El acortamiento de los telómeros (las estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas), la acumulación de daño en el ADN, el deterioro mitocondrial, la disfunción del sistema inmune y la pérdida de la capacidad regenerativa de las células madre son solo algunos de los múltiples frentes que deben abordarse.

Además, extender la vida sin mantener la calidad de la misma plantea serias cuestiones éticas. De poco sirve alcanzar los 150 años si las últimas décadas se viven con demencia, fragilidad extrema o enfermedades crónicas debilitantes. Los investigadores enfatizan que el objetivo debe ser extender el “healthspan” (período de vida saludable) tanto como el “lifespan” (duración total de la vida).

Implicaciones sociales y económicas

Si la humanidad lograra extender significativamente la longevidad, las consecuencias sociales serían profundas. Los sistemas de pensiones, diseñados para apoyar a las personas durante 15 o 20 años de jubilación, colapsarían si esta etapa se extendiera a 50 o 60 años. La estructura del mercado laboral, las relaciones familiares, la planificación urbana y los recursos sanitarios tendrían que reinventarse completamente.

También surge la inevitable pregunta sobre la equidad: ¿serán estas terapias de longevidad accesibles para todos o crearán una nueva brecha entre quienes pueden permitirse vivir mucho más tiempo y quienes no? Algunos expertos advierten del riesgo de crear una sociedad de dos niveles donde la longevidad extrema sea un privilegio de élite.

Veredicto científico

A día de hoy, el consenso entre gerontólogos es cautelosamente optimista. La mayoría coincide en que es técnicamente posible que algunos humanos alcancen los 150 años en las próximas décadas, especialmente si múltiples intervenciones antienvejecimiento se combinan de manera sinérgica. No obstante, también advierten que será excepcional, no la norma, al menos en el futuro próximo.

Lo que parece más probable es un incremento gradual de la esperanza de vida hacia los 100 años como promedio en países desarrollados para finales de este siglo, junto con mejoras sustanciales en la calidad de vida durante la vejez. Los 150 años pueden seguir siendo un horizonte lejano, pero la revolución en nuestra comprensión del envejecimiento ya está transformando nuestra relación con la mortalidad, convirtiendo lo que antes parecía inevitable en algo potencialmente modificable.

También te puede interesar:

· Sigue estos pasos y mantendrás la salud de tus huesos, sin importar la edad

· Más de un tercio de los diagnósticos de cáncer se deben a factores de riesgo modificables