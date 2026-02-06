Más de un tercio de los diagnósticos de cáncer se deben a factores de riesgo modificables

Un nuevo estudio publicado en Nature Medicine revela que cerca del 37.8% de los 18.7 millones de casos de cáncer diagnosticados en 2022 se deben a factores de riesgo que pueden ser alterados.

Este análisis abarca 36 tipos de cáncer en 185 países, correlacionando diagnósticos actuales con la incidencia de factores de riesgo en la última década.

De los casos diagnosticados ese año, alrededor de 7.1 millones estuvieron asociados con 30 factores de riesgo modificables.

Entre los factores de riesgo identificados, el tabaquismo se destaca como el principal, asociado con el 15.1% de los casos de cáncer en el mundo. Le siguen las infecciones (10.2%) y el consumo de alcohol (3.2%). Cánceres como los de pulmón, estómago y cuello uterino son los más prevalentes en términos de prevención.

Cifras destacables

El estudio evidencia disparidades entre hombres y mujeres. Mientras que el 45.4% de los diagnósticos en hombres están vinculados a riesgos modificables, solo el 29.7% de los casos en mujeres lo están. Las infecciones son el principal riesgo en mujeres, mientras que en hombres, el tabaquismo es el determinante más crítico.

Las tasas de cáncer atribuibles a factores modificables también varían significativamente por región. Por ejemplo, en África subsahariana, el 38.2% de los casos en mujeres se relacionan con riesgos modificables, en comparación con un 24.6% en el norte de África y Asia occidental.

Oportunidades para la prevención

Los investigadores instan a priorizar políticas de control del tabaco, programas de vacunación e intervenciones para reducir el consumo excesivo de alcohol. Hanna Fink, epidemióloga y autora del estudio, señala que las políticas efectivas de control del tabaco podrían tener el mayor impacto en la prevención global de casos de cáncer.

Fink destaca que implementar políticas de control del tabaco no solo reduciría el cáncer, sino que también disminuiría la incidencia de enfermedades cardíacas y pulmonares. Estas medidas son cruciales para abordar las desigualdades en salud, ya que el tabaquismo suele concentrarse en grupos socioeconómicamente desfavorecidos.

Reducción de riesgo de cáncer asociado a infecciones

Vacunación contra virus oncogénicos. La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir cánceres asociados a infecciones como el virus del papiloma humano (VPH), que causa cáncer de cuello uterino, y el virus de la hepatitis B (VHB), ligado al cáncer de hígado. Se recomienda vacunar a recién nacidos contra VHB y a niñas (y preferiblemente niños) contra VPH en programas nacionales. Estas vacunas reducen significativamente la incidencia de estos cánceres.

Prácticas sexuales seguras. Usar preservativos y limitar el número de parejas sexuales reduce la transmisión de VPH, VHB, VHC y VIH, todos asociados a cánceres como el de cuello uterino, hígado y algunos linfomas. Evitar relaciones sexuales de riesgo previene infecciones persistentes que promueven la carcinogénesis.

Tratamiento de infecciones bacterianas. Erradicar Helicobacter pylori mediante antibióticos reduce el riesgo de cáncer gástrico, ya que esta bacteria causa inflamación crónica que lleva a la malignidad. Se aconseja screening y tratamiento en poblaciones de alto riesgo.

Screening y detección temprana. Participar en programas de cribado para cáncer de cuello uterino (Papanicolaou o prueba de VPH) e hígado permite detectar y tratar infecciones precozmente. Para H. pylori, pruebas no invasivas como test de aliento ayudan a identificar y tratar la infección.

Otras medidas preventivas. Evitar el consumo excesivo de alcohol, que agrava infecciones hepáticas, y mantener higiene general para reducir exposición a patógenos. La OMS enfatiza intervenciones como mejorar la calidad del aire y entornos laborales seguros, aunque indirectamente apoyan la prevención infecciosa.

