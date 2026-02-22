Confirman que el uso excesivo de las redes sociales contribuye a la soledad

Recientes estudios han puesto de manifiesto la creciente preocupación sobre el impacto del uso intensivo de redes sociales en la salud emocional de adultos y jóvenes. Las investigaciones indican una correlación entre el tiempo dedicado a estas plataformas y un aumento en los sentimientos de soledad.

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Oregón reveló que adultos de entre 30 y 70 años que acceden a redes sociales más de 22 veces al día tienen más del doble de probabilidades de sentirse solos. A pesar de las limitaciones del estudio, los resultados sugieren una relación preocupante entre el uso excesivo y la sensación de aislamiento emociona.

Otro estudio reciente, publicado en Journal of American College Health, que incluyó a 64,988 estudiantes universitarios de 18 a 24 años, mostró que aquellos que pasan más de 30 horas semanales en redes son un 38% más propensos a sentirse solos. El estudio indica que esto puede estar relacionado con un sustituto de interacciones personales significativas.

Los investigadores sugieren implementar límites en el uso de redes sociales, fomentar interacciones cara a cara y promover la educación sobre hábitos tecnológicos saludables. Estas acciones pueden contribuir a reducir el impacto negativo del empleo excesivo de plataformas digitales en la salud mental.

Síntomas de la soledad asociados a las RR.SS.

El uso excesivo de redes sociales se asocia frecuentemente con síntomas de soledad, como un ciclo donde la conexión virtual reemplaza interacciones reales. Se ha revelado que más del 50% de los jóvenes universitarios que pasan más de 16 horas semanales en estas plataformas reportan mayor aislamiento.

Síntomas emocionales. Sentimientos intensos de aislamiento y exclusión son comunes, junto con una baja autoestima derivada de comparaciones constantes con vidas “perfectas” en línea. Muchos experimentan ansiedad o irritabilidad al desconectarse, lo que agrava la percepción de vacío emocional.

Síntomas conductuales. Aumenta la evitación de relaciones cara a cara, priorizando la validación digital como likes o comentarios, lo que genera frustración cuando falta. Esto puede llevar a un mayor tiempo en pantallas, desplazando actividades sociales reales y fomentando aislamiento progresivo.

Impactos asociados. Se vincula con depresión, falta de empatía y problemas de sueño por exposición nocturna, creando un riesgo hasta 38% mayor de soledad en usuarios intensivos. Mujeres jóvenes y ciertos grupos étnicos reportan estos síntomas con mayor frecuencia.

RR.SS. en la promoción de la salud

Las plataformas de redes sociales tienen un rol dual en la promoción de la salud mental entre los jóvenes: por un lado, facilitan conexiones y acceso a recursos positivos; por otro, generan riesgos como ansiedad y baja autoestima debido al uso excesivo.

Beneficios clave

Estas plataformas permiten a los jóvenes construir comunidades de apoyo, compartir experiencias y acceder a información sobre salud mental, como estrategias de afrontamiento o foros moderados.

Fomentan la expresión personal e identidad durante la adolescencia.

Conectan con amigos lejanos y ofrecen escapes positivos, como videos inspiradores.

Proveen recursos bilingües o culturalmente adaptados en comunidades hispanas.

Riesgos principales

El uso intensivo triplica el riesgo de depresión en adultos jóvenes y agrava problemas como la imagen corporal, especialmente en chicas.

Provocan adicción (más que alcohol en algunos casos), ciberacoso y FOMO (miedo a perderse algo). 5

Aumentan la ansiedad por comparaciones con “vidas perfectas” o cuerpos idealizados.

Recomendaciones prácticas

Para promover un impacto positivo, se sugiere limitar el tiempo diario (menos de 3 horas), priorizar interacciones auténticas y supervisar contenidos.

Los jóvenes reportan que seguir cuentas positivas reduce efectos negativos, mientras que evitar “agujeros negros” de negatividad ayuda al bienestar.

También te puede interesar:

· Las pantallas se han convertido en la primera causa de fatiga ocular, cómo prevenirlo

· Uso del teléfono en la escuela, un problema creciente: aumenta el tiempo ante las pantallas