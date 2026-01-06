Uso del teléfono en la escuela, un problema creciente: aumenta el tiempo ante las pantallas

Una investigación reciente publicada en JAMA revela que los adolescentes estadounidenses pasan un promedio de 70 minutos en sus teléfonos durante el horario escolar, un tiempo que debería dedicarse al aprendizaje. Esta cifra subraya la magnitud del problema de la utilización de teléfonos en las escuelas.

Los datos indican que los adolescentes utilizan aplicaciones de redes sociales como TikTok, Instagram y Snapchat como la principal ocupación en sus teléfonos durante la escuela. Este uso se lleva a cabo a pesar de las políticas escolares que intentan restringirlo.

El Dr. Jason Nagata, autor principal de la carta de investigación y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California en San Francisco, señala que el uso excesivo de teléfonos puede perjudicar el rendimiento académico, destacando que su investigación anterior muestra que los adolescentes que utilizan más redes sociales obtienen calificaciones más bajas en pruebas de vocabulario y lectura.

Estrategias para padres y educadores

Para combatir el uso inadecuado de teléfonos, se recomienda a los padres hablar con sus hijos sobre la importancia de dejar los teléfonos en casa o en modo “no molestar” durante la escuela.

A la vez, los padres deben ser ejemplos a seguir en el empleo responsable de teléfonos móviles. Al practicar el modo “no molestar” y disminuir su propio uso, pueden ayudar a sus hijos a adoptar hábitos más saludables.

La investigación sugiere que se requiere un análisis continuo sobre el uso de teléfonos inteligentes y su impacto en la educación. Las nuevas políticas y su efectividad todavía están bajo evaluación, lo que hace crucial seguir examinando esta problemática.

Uso del teléfono e influencia en la salud mental

El uso excesivo de teléfonos móviles influye negativamente en la salud mental de los adolescentes, asociándose principalmente con ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

Estudios indican que más del 50% de los adolescentes muestran patrones de uso problemático, lo que agrava problemas de socialización y estrés.

Efectos principales

El uso prolongado, especialmente más de 2-5 horas diarias para entretenimiento, aumenta síntomas de adicción tecnológica (PSU), fatiga, dolores de cabeza y menor calidad de vida. La luz de las pantallas suprime la melatonina, causando insomnio que media en síntomas depresivos. Además, el acceso temprano (antes de los 13 años) se vincula a baja autoestima, inestabilidad emocional y menor resiliencia en la adultez

Factores de riesgo

Uso nocturno de smartphones reduce la duración del sueño y eleva dificultades emocionales.

Percepción de mal uso (como revisar redes sociales compulsivamente) correlaciona con mayor ansiedad, hiperactividad y problemas conductuales.

En mujeres, impacta más la autoimagen; en hombres, la empatía y estabilidad.

Evidencia contraria

Algunos estudios, como uno de 2019, no hallan relación directa entre uso de móviles y problemas mentales, atribuyéndolo más al contexto de redes sociales. Sin embargo, investigaciones recientes confirman riesgos con el consumo excesivo.

