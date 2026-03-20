Universidades ven con preocupación los crecientes problemas de salud mental de los estudiantes

Un análisis de datos de más de 560,000 estudiantes, realizado por la Universidad Johns Hopkins, revela un alarmante incremento en la depresión y la ideación suicida, con un aumento del 154% y del 80% en la inquietud, respectivamente, entre 2007 y 2022.

Aunque casi todas las universidades ofrecen servicios de salud mental, estos no son suficientes para frenar el impacto del estrés académico y la soledad. La mayoría ha optado por enfoques reactivos en lugar de preventivos, limitando la eficacia de sus intervenciones.

Estudiantes identifican que factores como el equilibrio entre estudios y obligaciones económicas son los principales impulsores de sus dificultades. Un 37% menciona el estrés académico y un 33% el impacto de las redes sociales como contribuyentes significativos.

Investigaciones ratifican tendencia

Por otra parte, el medio The Hill hace referencia a un estudio de UnitedHealthcare del año pasado, que halló niveles constantes de trastornos alimentarios, ideación suicida y trastornos por consumo de sustancias entre los estudiantes universitarios entre 2022 y 2024.

Mientras que el Estudio de Mentes Saludables (Healthy Minds Study), de la Universidad de Michigan, al contrario, mostró una disminución en algunos síntomas de salud mental entre 2022 y 2024, con una reducción del 3% en los pensamientos suicidas y del 5% en la depresión grave. Pero es de observar que, aunque las tasas disminuyeron desde un máximo durante la pandemia de COVID-19, aún superan las de la población general.

“Si analizamos todos estos grandes estudios de prevalencia de 2022, aproximadamente, en ese momento, un tercio de los estudiantes universitarios reportaban ansiedad clínica y dos quintos reportaban niveles clínicos de depresión (…) Utilizando exactamente el mismo tipo de medidas de encuesta de salud mental, la población adulta tenía tasas de prevalencia del 6 al 7%. Así que, aunque estamos empezando a ver que hay una pequeña mejora en esta ansiedad, depresión y soledad, sigue siendo mucho más alta en las poblaciones de estudiantes universitarios”, dijo Leslie Rith-Najarian, profesora de psicología clínica en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), recogió The Hill.

Signos de advertencia

Los signos de advertencia de problemas de salud mental en estudiantes universitarios incluyen cambios notables en el comportamiento, el estado de ánimo y los hábitos diarios. Reconocerlos tempranamente permite intervenir a tiempo para evitar complicaciones mayores.

Cambios en el sueño y el apetito. Dormir mucho más o menos de lo habitual, o incluso dormir durante el día, es una señal común. También se observan falta de apetito, cambios de peso o fatiga constante, que afectan la concentración y el rendimiento académico.

Alteraciones emocionales. La irritabilidad, tristeza prolongada, ansiedad excesiva o falta de interés en actividades previas indican posible depresión o ansiedad. Los estudiantes pueden mostrar apatía, aislamiento social o pensamientos negativos sobre su futuro.

Problemas conductuales. Ausentismo escolar recurrente, baja motivación, desinterés por la higiene personal o participación escasa en grupos son alertas clave. En algunos casos, aparece consumo riesgoso de alcohol o sustancias.

Riesgos graves. Ideación suicida (en cerca del 20-22% de casos reportados), inflexibilidad, ideas obsesivas o sentimientos de desesperanza requieren atención inmediata profesional.

Estrategias de prevención

Expertos sugieren que es hora de adoptar una estrategia holística que priorice la prevención y el apoyo de pares en los campus.

La implementación de programas de evaluación y conexión podría ayudar a identificar a aquellos que necesitan apoyo antes de que los problemas se agraven.

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