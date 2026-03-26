El impacto del caso Noelia en la legislación de la eutanasia: dilema entre el respeto individual y la preservación de la vida

No podemos decir que ha sido un final feliz, pero sí que crea una jurisprudencia sobre el derecho a morir. Noelia Castillo, de 25 años y residente en Cataluña, obtuvo la aprobación de asistencia para morir por parte de un organismo regulador compuesto por juristas, médicos y científicos. Esta validación fue un paso crucial en su solicitud.

Recordemos que el proceso se complicó cuando su padre solicitó judicialmente la suspensión de la eutanasia. Esta acción dio pie a una serie de procesos legales que se extendieron durante 601 días, enfrentando a Noelia con su progenitor en múltiples instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Si no hubiera sido por este camino tan tortuoso, Noelia habría muerto en agosto de 2024, recuerda Radio Francia Internacional. Ahora, este 26 de marzo de 2026, si nada más lo impide, recibirá la ayuda a morir, lo que lleva esperando durante un año y ocho meses, con dolor, en una residencia sociosanitaria.

La última etapa de este conflicto judicial culminó con la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló a favor de Noelia, permitiéndole avanzar en su solicitud de eutanasia. Este fallo marca un hito en su lucha por el derecho a decidir sobre su propia vida.

Experiencia traumática la lleva a tomar decisión fatídica

La joven española tomó esta decisión definitiva en 2022, cuando fue víctima de una agresión sexual grupal en España, y pocos días después llevó a cabo su primer intento de suicidio.

Noelia Castillo quiere la eutanasia porque vive un sufrimiento físico y psicológico muy intenso que considera irreversible y que ha hecho que pierda toda ilusión de seguir viviendo. Noelia quedó parapléjica tras el intento de suicidio y desde entonces convive con dolor crónico de espalda y piernas, dependencia funcional y limitaciones muy severas en su día a día. Padece una encefalomielitis miálgica severa (también conocida como síndrome de fatiga crónica), que no solo la mantiene postrada en la cama, sino también en condiciones de aislamiento sensorial total debido a la hipersensibilidad al ruido y la luz.

Además, sufre un cuadro psicológico complejo: está en tratamiento psiquiátrico desde los 13 años, con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno límite de la personalidad, y ha referido pensamientos suicidas recurrentes.

En sus entrevistas, Noelia dice que “no tiene metas ni proyectos”, que ve su mundo “muy oscuro”, no tiene ganas de nada (ni de salir, ni de comer, ni de dormir) y que ya no soporta el dolor físico ni lo que “le atormenta en la cabeza” por lo vivido.

La justicia española y europea han avalado su solicitud de eutanasia porque su situación se considera un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.

Todo esto ha reabierto el debate sobre eutanasia, depresión, autodeterminación y protección de las personas con enfermedad mental grave.

La eutanasia en EE.UU.

En EE.UU., la eutanasia activa sigue siendo ilegal en todo el país, pero el suicidio asistido médicamente está permitido en varias jurisdicciones para pacientes terminales que cumplen requisitos específicos.

A nivel federal no existe un derecho constitucional al suicidio asistido; la regulación depende de cada estado. La Corte Suprema dejó claro que los estados pueden prohibirlo o regularlo por su cuenta.

Jurisdicciones donde es legal. Según las fuentes consultadas, el suicidio asistido médicamente es legal en estas 11 jurisdicciones: California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington. Algunas de estas permitieron la práctica por ley, y Montana la reconoce por decisión judicial.

Diferencia importante. En el uso habitual, “eutanasia” y “suicidio asistido” a veces se confunden, pero no son lo mismo: en el suicidio asistido el paciente toma por sí mismo la medicación, mientras que en la eutanasia el médico administra el fármaco para causar la muerte. Esa distinción es clave porque, en EE.UU., lo autorizado en ciertos estados es la segunda modalidad, no la eutanasia activa.

Requisitos habituales. Las leyes estatales suelen limitar el acceso a adultos con enfermedad terminal, capacidad mental para decidir y expectativa de vida corta, además de exigir solicitudes repetidas y evaluación médica. Por ejemplo, Oregón estableció este modelo de “muerte con dignidad” con controles médicos y solicitudes formales.

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