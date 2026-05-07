Las redes sociales no fortalecen tus amistades, al contrario

Un nuevo estudio revela que el uso de redes sociales no fortalece las amistades, según el Dr. Brian Primack, de la Universidad Estatal de Oregón y autor principal del mismo. A pesar de una alta conectividad en plataformas como TikTok e Instagram, muchos usuarios se sienten más solos, afirma.

Una encuesta realizada a más de 1,500 estadounidenses indicó que quienes tienen más contactos en línea, pero no en persona, experimentan un incremento en la soledad. El 50% de los adultos estadounidenses se identifica con este problema, considerado una epidemia por el informe del Cirujano General de 2023.

El aislamiento social es tan perjudicial para la salud como fumar hasta 15 cigarrillos al día, según el informe.

Amistades fuera de pantalla

La investigación sugiere que las amistades en persona son clave para reducir la soledad. Expertos como Melissa Greenberg, entrevistada por CNN, aconsejan involucrarse en actividades comunitarias que faciliten el establecimiento de vínculos reales.

Se proponen diversas estrategias para cultivar amistades, como unirse a clubes de lectura, clases de arte o actividades de voluntariado. El contacto directo y las conversaciones profundas son fundamentales para desarrollar relaciones significativas.

“La gente tiende a entablar amistad con personas que tienen intereses similares, así que empezar por algo que te interese es probablemente un buen punto de partida”, dijo Greenberg.

Uso consciente de redes sociales

Aunque el uso de redes sociales puede ser perjudicial, mantener contacto con seres queridos a través de mensajes puede ser beneficioso. Se recomienda un enfoque activo más que pasivo en estas plataformas para evitar comparaciones sociales perjudiciales.

La clave para combatir la soledad radica en priorizar interacciones en persona, especialmente durante los meses de verano, propicios para socializar.

A este respecto, la propia Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) nos deja unas recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales.

Mejorar habilidades de conversación

Las personas pueden mejorar sus habilidades para conversaciones profundas practicando la escucha activa, haciendo buenas preguntas abiertas y mostrando algo de vulnerabilidad propia.

Escuchar de verdad, no solo esperar el turno

Prestar atención completa, sin pensar en tu próxima respuesta, y captar emociones y matices del otro.

Usar señales no verbales (asentir, contacto visual) y resumir o preguntar aclaratorias para confirmar que entiendes.

Formular preguntas que inviten a reflexionar

Usar preguntas abiertas con “¿por qué?”, “¿cómo te sentiste?” o “¿desde cuándo…?” en lugar de binarias (“sí/no”).

Elegir temas que importan a la persona (valores, metas, experiencias clave) en vez de quedarse solo en hechos superficiales.

Mostrar vulnerabilidad y crear un clima seguro

Compartir primero algo genuino sobre ti (un miedo, una duda, una alegría profunda) para dar el tono de sinceridad.

Respetar los límites del otro: no todos quieren profundidad, y es importante aceptar cuando la persona se mantiene más ligera.

Practicar la tolerancia al silencio

Aprender a no llenar cada pausa; permitir que la otra persona se tome su tiempo para reflexionar mejora la calidad de lo que dice.

Usar esos silencios para reformular lo que escuchaste o profundizar en lo ya compartido, en lugar de cambiar de tema.

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