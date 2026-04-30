ONU advierte que la IA puede agravar la crisis de desinformación y discursos de odio

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el uso acelerado de la inteligencia artificial (IA) en la publicidad está contribuyendo a amplificar la desinformación, los discursos de odio y los contenidos que polaricen la opinión pública, en un contexto donde los ingresos publicitarios continúan financiando material en línea sin distinguir su calidad o veracidad.

El señalamiento proviene del informe “Fortalecer la integridad de la información: publicidad, inteligencia artificial y la crisis de información global”, elaborado por el Departamento de Comunicación Global de la ONU junto con la Red de Publicidad Consciente. El documento destaca que la industria publicitaria ocupa un lugar central en el ecosistema digital, ya que sus decisiones de inversión determinan qué contenidos se producen, se amplifican y se monetizan.

Con un gasto publicitario global que supera la cifra de $1,000 millones de dólares anuales, el organismo subraya que las grandes marcas tienen un papel clave para influir en el rumbo de la IA y su impacto en la información.

“La publicidad financia los sistemas que ayudan a moldear lo que la gente ve, en qué confía y qué cree”, afirmó Charlotte Scaddan, asesora de la ONU en integridad de la información. “Sin una acción rápida y salvaguardas, la IA podría acelerar el deterioro del ecosistema informativo”.

El informe advierte que la automatización impulsada por IA en la compra de medios y la generación de contenido está intensificando riesgos ya existentes. Entre ellos, la rápida propagación de desinformación y la opacidad en los sistemas publicitarios, lo que genera preocupaciones sobre fraude e ineficiencia. También señala que el auge de contenidos generados por IA pone en riesgo la sostenibilidad del periodismo independiente y contribuye a la pérdida de confianza en los entornos digitales.

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas instó a gobiernos, empresas y sociedad civil a actuar con urgencia. Entre sus recomendaciones destacan exigir mayor transparencia en las cadenas de suministro de IA, con el fin de que los anunciantes tengan visibilidad sobre cómo y dónde se distribuyen sus anuncios.

Finalmente, subraya la necesidad de alinear la regulación de la IA y la publicidad con estándares internacionales de integridad de la información, mediante la colaboración entre autoridades, industria y sociedad civil.

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