Nuevas guías sugieren un enfoque más intenso y personalizado en el manejo del colesterol LDL

Las actualizaciones en las guías del American College of Cardiology y la American Heart Association establecen nuevos valores objetivo para el colesterol LDL, orientados a una prevención más personalizada. Esto incluye la recomendación de iniciar tratamientos más temprano, dependiendo del riesgo individual.

“La actualización de las guías ACC/AHA 2026 consolida una tendencia que ya venía creciendo en los últimos años: ser más exigentes con los niveles de colesterol LDL. Esto no responde a una decisión arbitraria ni, como a veces se plantea, a una presión de la industria farmacéutica, sino a evidencia científica sólida que muestra que cuanto más bajo es el LDL, menor es el riesgo de eventos como infarto o ACV“, asevera el médico cardiólogo Juan Pablo Costabel, consultado por Infobae.

Se introducen objetivos de colesterol LDL más estrictos: menos de 100 mg/dL para riesgo intermedio, menos de 70 mg/dL para alto riesgo y menos de 55 mg/dL en casos de eventos previos.

La nueva herramienta permite personalizar las estrategias de tratamiento al estimar el riesgo cardiovascular a 10 años, lo cual mejora la precisión en la intervención médica.

La prevención como fundamento

El control del colesterol no se limita a la medicación. Establecer hábitos saludables es esencial para la prevención, e investigaciones sugieren que hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares son susceptibles de ser prevenidas.

A pesar de los avances en la prevención y tratamientos, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad, lo cual resalta la necesidad de un cumplimiento más rígido de las recomendaciones de salud y cambios en el estilo de vida.

Dieta y ejercicio en el control del colesterol

La dieta y el ejercicio son dos pilares fundamentales para bajar el colesterol LDL (“malo”) y proteger el corazón, y suelen recomendarse incluso antes de empezar medicación si el aumento es moderado.

Cómo afecta la dieta al LDL

Reducir grasas saturadas (carnes grasas, embutidos, quesos grasos, frituras) disminuye directamente el colesterol LDL.

Aumentar grasas “buenas”: monoinsaturadas (aceite de oliva virgen) y poliinsaturadas (pescado azul, nueces, semillas), ayuda a bajar LDL y, en muchos casos, a subir HDL (“buen” colesterol).

Consumir fibra soluble (frutas, legumbres, avena, verduras) favorece la eliminación de colesterol por la bilis y reduce LDL.

Cómo influye el ejercicio

El ejercicio aeróbico regular (caminar rápido, correr, nadar, bicicleta) disminuye LDL y triglicéridos y tiende a aumentar HDL.

Mantenerse activo ayuda a controlar el peso, lo que por sí solo mejora el perfil lipídico y reduce el riesgo cardiovascular.

Las guías suelen recomendar al menos 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días a la semana o 20 minutos más intensos unos 3 días, adaptados a cada persona.

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