La falta de conciencia sobre la hipertensión genera una crisis silenciosa global

La hipertensión arterial es reconocida como una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. Este desorden no se ve afectado exclusivamente por el estilo de vida, ya que puede progresar incluso en individuos que adoptan hábitos saludables.

Así lo aseveró la Dra. Fernanda Montes de Oca, de acuerdo a declaraciones recogidas por Infobae: la hipertensión se trata de una enfermedad que modifica la estructura del sistema que la controla.

Sentencia que la presión alta es un fenómeno complejo, que puede avanzar incluso en quienes cuidan su salud y siguen estrictas recomendaciones médicas. “La presión arterial no empeora solo porque el paciente ‘no se cuida’”, sostiene.

Datos alarmantes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que hay 1,400 millones de adultos de entre 30 y 79 años con hipertensión, lo que representa el 33% de esta población. Dos tercios de estos pacientes residen en países de ingresos bajos y medianos, y se estima que 600 millones de personas no son conscientes de su condición.

44% de adultos hipertensos desconocen su diagnóstico.

44% están diagnosticados y reciben tratamiento.

Solo 23% tiene la condición controlada.

La OMS insta a invertir solo 3 dólares por persona al año para evitar millones de muertes y pérdidas económicas de hasta $1 billón de dólares para 2030, integrándola en atención primaria.

El endotelio y su rol en la hipertensión

La Dra. Montes de Oca resalta que el endotelio, la capa interna de las arterias, no solo es un revestimiento pasivo, sino un órgano activo que regula el tono vascular. Cuando el flujo sanguíneo se vuelve turbulento debido a diversos factores, esto provoca daños en el endotelio y, en consecuencia, un aumento en la presión arterial.

Como consecuencia del daño endotelial, la hipertensión sin tratamiento puede llevar a:

Enfermedades cardíacas.

Accidentes cerebrovasculares.

Insuficiencia renal.

Problemas visuales.

Factores de riesgo y prevención

La especialista identifica varios factores de riesgo modificables, entre ellos el tabaco, el sobrepeso y el estrés. Si bien los cambios en el estilo de vida pueden frenar o incluso revertir parcialmente la condición, no siempre es posible regresar a niveles normales de presión arterial.

Causas subyacentes. La hipertensión esencial o idiopática sigue siendo la causa más común. Este tipo resulta de múltiples desajustes que, al sumarse, alteran el equilibrio de la presión arterial. Otros factores como la edad, el sedentarismo y la apnea obstructiva del sueño también contribuyen a su desarrollo.

Recapitulando, la hipertensión arterial es un problema grave y multifacético que requiere atención y comprensión más allá de hábitos individuales. La información y el diagnóstico oportuno son cruciales para mitigar sus efectos.

Pruebas diagnósticas

Para confirmar la hipertensión arterial no basta con una sola toma de presión; se usan mediciones repetidas y, en algunos casos, pruebas complementarias para descartar causas secundarias y evaluar daño a órganos.

Medición de la presión arterial

Esfigmomanómetro (tensiómetro) en consulta : varias mediciones en días distintos, en reposo, con manguito adecuado, en ambos brazos al menos una vez.

: varias mediciones en días distintos, en reposo, con manguito adecuado, en ambos brazos al menos una vez. Automedición domiciliaria (AMPA) : el paciente se mide la presión en casa durante varios días para evitar el “efecto bata blanca” y confirmar si la presión está elevada de forma sostenida.

: el paciente se mide la presión en casa durante varios días para evitar el “efecto bata blanca” y confirmar si la presión está elevada de forma sostenida. Monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA o Holter de presión): aparato que registra la presión cada 15–30 minutos durante 24 horas; es la prueba más útil cuando hay dudas diagnósticas, variabilidad importante o sospecha de hipertensión de bata blanca o enmascarada.

Historia clínica y exploración física

Interrogatorio dirigido sobre antecedentes familiares, consumo de sal, alcohol, fármacos, drogas, síntomas de enfermedad renal, endocrina o cardiovascular.

Exploración física completa: peso, talla, IMC, toma de pulso, auscultación cardiaca y de soplos en arterias, palpación abdominal, examen de pulsos periféricos, exploración de la glándula tiroides.

Pruebas de laboratorio básicas

Se solicitan para buscar causas secundarias y valorar órganos diana.

Analítica de sangre: Glucosa en ayunas. Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos). Función renal (urea, creatinina, filtrado glomerular, electrolitos como sodio y potasio). Función hepática según necesidad. Función tiroidea (TSH, T4) si se sospecha patología tiroidea. Hemograma completo.

Análisis de orina: Proteinuria, microalbuminuria. Hematuria u otros signos de enfermedad renal.



Pruebas cardiacas y de órganos diana

Electrocardiograma (ECG) : para detectar hipertrofia ventricular izquierda, arritmias u otros daños por hipertensión.

: para detectar hipertrofia ventricular izquierda, arritmias u otros daños por hipertensión. Ecocardiograma (según el caso): evalúa tamaño y función del corazón cuando se sospecha daño estructural.

(según el caso): evalúa tamaño y función del corazón cuando se sospecha daño estructural. Examen de fondo de ojo : para ver si hay retinopatía hipertensiva (daño en los vasos de la retina).

: para ver si hay retinopatía hipertensiva (daño en los vasos de la retina). Pruebas de imagen : Ecografía o TAC renal si se sospecha causa renovascular o enfermedad renal. Radiografía de tórax para valorar tamaño cardiaco o afectación vascular en algunos casos.

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Pruebas específicas para hipertensión secundaria (solo si hay sospecha)

Estudios hormonales (aldosterona, renina, cortisol, catecolaminas) ante signos de hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing o feocromocitoma.

Pruebas de imagen de arterias renales (Doppler, angio-TAC o angio-RM) ante sospecha de estenosis de arteria renal.

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