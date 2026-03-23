Democratización contra la obesidad global: genéricos de Ozempic podrían cambiar la vida de miles de millones de personas

La pérdida de la protección de la patente de Novo Nordisk permitirá que competidores introduzcan versiones genéricas del medicamento para adelgazar Ozempic y Wegovy en países como India, China y Brasil, donde albergan aproximadamente el 40% de la población mundial. Esto democratizaría el acceso y permitirá que miles de millones de personas, antes excluidas por costos elevados, puedan acceder a tratamientos eficaces contra la obesidad.

Esto impactará de manera relevante en el mercado global y la salud pública. Se prevé un aumento significativo en el uso de medicamentos que ayudan a controlar la obesidad y prevenir enfermedades cardíacas. Activistas de la salud pública creen que la competencia de los genéricos hará que estas terapias sean cubiertas por los sistemas nacionales de salud, mejorando el bienestar de millones.

Se espera que las primeras versiones genéricas estén llegando a India desde este mismo momento, mientras que en los próximos meses estén disponibles en China, Canadá, Brasil, Turquía y Sudáfrica.

“La disponibilidad de estos medicamentos, que ha estado restringida a los países de ingresos altos para las personas muy ricas, se democratizará ahora gracias a los genéricos”, dijo Leena Menghaney, activista de Nueva Delhi dedicada al acceso a tratamientos, recogió The New York Times.

Según cálculos de la Federación Mundial de Obesidad, en India y China existen más de 800 millones de adultos con obesidad o sobrepeso, así como más de 360 millones de adultos con diabetes, población que sería beneficiada.

Estrategias de Novo Nordisk ante la competencia

Ante la inminente llegada de los genéricos, Novo Nordisk ha intentado bloquear su entrada legalmente y ha reducido sus precios en varios mercados. Sin embargo, la acción de los genéricos presenta un desafío significativo para su cuota de mercado y rentabilidad.

Mientras que Eli Lilly, empresa estadounidense que vende su medicamento para adelgazar como Mounjaro para la diabetes y como Zepbound para la obesidad, y que representa su mayor amenaza competitiva, aún conserva la protección de las patentes durante otra década.

Pluma para pérdida de peso de la competidora, Eli Lilly. Crédito: Mohammed_Al_Ali | Shutterstock

Espera para usuarios en EE.UU. y Europa

A diferencia de los mercados en Asia, los consumidores en Estados Unidos y Europa deberán esperar hasta principios de la próxima década para acceder a genéricos.

Esta disparidad se debe a las políticas de protección de patentes que favorecen a las farmacéuticas en estos territorios y que limitan el acceso a tratamientos más asequibles.

Beneficios de la disponibilidad de genéricos

Los genéricos, como las versiones de semaglutida (Ozempic), deben pasar rigurosas evaluaciones regulatorias para demostrar bioequivalencia con el original, asegurando efectos terapéuticos y seguridad comparables.

La expiración de patentes, como la de Ozempic en marzo de 2026, impulsará genéricos más asequibles (hasta $15 dólares/mes en mercados como India), ampliando el acceso sin comprometer eficacia. Esto democratizará tratamientos para obesidad y diabetes tipo 2, beneficiando a millones en países como India y China.

Aunque hay retos como supervisión médica y combinación con cambios de estilo de vida, los genéricos mantienen la misma composición activa y pasan controles estrictos. Expertos destacan que la diferencia radica en el precio, no en la calidad.

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