Los fármacos para perder peso son solo el inicio, no la solución de la obesidad

La obesidad es una de las crisis sanitarias más complejas y costosas de nuestro tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas en el mundo viven con obesidad, una cifra que se ha triplicado desde 1975. En América Latina, la prevalencia supera el 25% de la población adulta en varios países, mientras que en Estados Unidos roza el 42%. La enfermedad no es un problema estético: está íntimamente ligada a la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, apnea del sueño y trastornos de salud mental, entre docenas de condiciones más.

Durante décadas, el tratamiento se limitó a consejos de dieta y ejercicio, con resultados modestos y alta tasa de recaída, pero la llegada de fármacos de nueva generación —los llamados agonistas del receptor GLP-1— ha cambiado radicalmente el panorama terapéutico, generando esperanza, pero también debate.

Cuando Novo Nordisk lanzó el semaglutide —conocido comercialmente como Ozempic para diabéticos y Wegovy para obesos—, el mundo médico tardó poco en darse cuenta de que algo inusual había ocurrido. Los ensayos clínicos mostraban pérdidas de peso de entre el 15% y el 22% del peso corporal en pacientes que lo tomaban junto a cambios de estilo de vida. Para un campo acostumbrado a luchar por reducir un 5%, esas cifras eran casi milagrosas.

La tirzepatida, un doble agonista GLP-1/GIP comercializado como Mounjaro y Zepbound, fue incluso más allá: algunos estudios reportaron pérdidas superiores al 25% en ciertos perfiles de pacientes. De pronto, la cirugía bariátrica —durante décadas el tratamiento más eficaz para la obesidad severa— tenía un rival farmacológico de primera categoría.

El problema del rebote

El talón de Aquiles de estos tratamientos es lo que sucede cuando se interrumpen. Un estudio publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism en 2022 mostró que los pacientes que dejaban de tomar semaglutide recuperaban, en promedio, dos tercios del peso perdido en el plazo de un año. El cuerpo, al parecer, tiene una memoria biológica del peso y trabaja activamente para volver a él.

Este fenómeno, conocido en la literatura científica como set point o punto de ajuste ponderal, es uno de los argumentos más sólidos que tienen quienes sostienen que la farmacología sola no basta. “El fármaco suprime el apetito mientras está en el sistema, pero no reestructura los hábitos, no trabaja el vínculo emocional con la comida, no modifica el entorno ni aborda las causas sociales o psicológicas que llevaron a la persona a la obesidad”, señala el doctor Marcos Espinoza, psicólogo clínico especializado en trastornos de la conducta alimentaria en Ciudad de México.

El mito de la pastilla milagrosa

Uno de los riesgos que más preocupa a los especialistas es que el éxito aparente de estos fármacos refuerce la narrativa de la “píldora mágica”: la idea de que la solución a problemas complejos de salud pública puede reducirse a una intervención farmacológica puntual. Esta visión no solo es científicamente incompleta, sino potencialmente dañina.

El coste económico es, de hecho, otra dimensión del problema. En Estados Unidos, Wegovy tiene un precio de lista que supera los 1,300 dólares mensuales sin seguro médico. Esto convierte a estos medicamentos en una solución disponible principalmente para quienes pueden pagarla, ahondando las desigualdades en salud que ya determinan en gran medida quién enferma de obesidad y quién no.

Necesidad de un enfoque integral

La evidencia acumulada durante décadas apunta en una dirección clara: los mejores resultados a largo plazo en el tratamiento de la obesidad se obtienen cuando la farmacología se combina con intervenciones conductuales, nutricionales, psicológicas y, en los casos más severos, quirúrgicas.

El estudio Look AHEAD, uno de los ensayos más grandes realizados sobre intervención intensiva en el estilo de vida, demostró que las personas con diabetes tipo 2 y obesidad que participaron en programas estructurados de cambio de hábitos durante años mejoraron significativamente su calidad de vida, movilidad y marcadores metabólicos, incluso sin pérdidas de peso espectaculares.

Más recientemente, investigaciones publicadas en Nature Medicine han mostrado que la combinación de semaglutide con un programa intensivo de intervención conductual produce resultados superiores a los de cualquiera de los dos enfoques por separado, y con mayor tasa de mantenimiento del peso perdido a los dos años de seguimiento.

También te puede interesar:

· Examinan potencialidad de medicamentos GLP-1 para tratar adicciones a sustancias

· Guerra por el mercado de medicamentos: reducirán a mitad de precio el Ozempic y Wegovy para 2027

· Recortes de salud en Florida amenazan el acceso a medicamentos para el VIH