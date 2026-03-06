Examinan potencialidad de medicamentos GLP-1 para tratar adicciones a sustancias

Los medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound se utilizan ampliamente para tratar la diabetes y la obesidad. Estos fármacos no solo actúan sobre la digestión y el apetito, sino que también han mostrado potencial para tratar enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, apnea del sueño y enfermedad renal.

En este contexto, la investigación sobre el uso de GLP-1 en adicciones ha comenzado a ganar impulso. Estudios recientes indican que estos medicamentos pueden ayudar a reducir la posibilidad de desarrollar trastornos por consumo de sustancias, así como a disminuir la mortalidad relacionada con estas condiciones. Con el aumento de ensayos clínicos, se esperan resultados prometedores en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol.

“Si estos fármacos resultan ser seguros y eficaces para el tratamiento del trastorno por consumo de sustancias, dado su amplio uso por otras razones en nuestra sociedad, se convertirían automáticamente, de facto, en la farmacoterapia más recetada para la adicción”, presagia el Dr. W. Kyle Simmons, profesor de farmacología y fisiología en la Universidad Estatal de Oklahoma, según declaraciones recogidas por CNN.

Resultados de estudios

Investigaciones utilizando bases de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos revelaron que los pacientes que usan medicamentos GLP-1 presentan menores tasas de diagnóstico de trastornos por consumo de sustancias.

Un estudio mencionado indicó que hubo una reducción significativa en las muertes relacionadas con drogas entre quienes ya padecían un trastorno de este tipo.

Necesidad de ensayos controlados

Aunque los hallazgos iniciales son alentadores, expertos advierten sobre la necesidad de ensayos controlados aleatorios para validar estos resultados. Hay preocupaciones sobre la naturaleza de los pacientes que inician tratamientos con GLP-1 y su motivación para cambiar comportamientos.

Se requieren más estudios para entender la seguridad y efectos a largo plazo de estos fármacos en el contexto de la adicción.

Aunque la tasa de mortalidad por sobredosis de drogas ha ido disminuyendo, en 2024 esta fue la causa de más de 79,000 fallecimientos en EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por lo que sigue representando un problema de salud pública.

Efectos secundarios de medicamentos GLP-1

Los medicamentos GLP-1, como semaglutida u Ozempic, se usan principalmente para diabetes y obesidad, pero muestran potencial en reducir adicciones al alcohol u otras sustancias al modular el apetito y recompensas cerebrales.

Efectos gastrointestinales. Los más comunes a largo plazo incluyen náuseas persistentes, vómitos, diarrea y gastroparesia (parálisis gástrica), que pueden afectar la adherencia al tratamiento y calidad de vida, aunque suelen disminuir con el tiempo.

Riesgos pancreáticos y renales. Se asocian con mayor riesgo de pancreatitis (hasta 9 veces más que otros fármacos) y enfermedad renal, que puede progresar silenciosamente; se recomienda monitoreo continuo de función renal.

Impacto en adicciones. En pacientes con adicciones, reducen ideación suicida, autolesiones y trastornos como bulimia o psicosis, con beneficios neurológicos observados en estudios de más de 2 millones de personas; sin embargo, faltan datos específicos a muy largo plazo sobre interacciones.

Otros riesgos. Posibles problemas cardiovasculares (aunque con beneficios netos en algunos), deshidratación por efectos GI y dudas sobre seguridad total por financiación industrial en estudios; la OMS advierte de síntomas digestivos frecuentes.

