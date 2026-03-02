Recortes de salud en Florida amenazan el acceso a medicamentos para el VIH

La reciente norma de emergencia del Departamento de Salud de Florida ha reducido drásticamente la elegibilidad para el Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP). Con la nueva regla, aquellos con ingresos o por debajo del 130% del nivel federal de pobreza, aproximadamente $20,345 dólares al año para un hogar unipersonal, ya no tendrán acceso a medicamentos gratuitos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Defensores del VIH advierten que alrededor de 16,000 de los 30,000 inscritos en ADAP en Florida podrían enfrentar dificultades para recibir tratamientos necesarios.

A este respecto, la doctora Anna K. Person, presidenta de la Asociación de Medicina del VIH, señala que estos recortes no solo pondrán en peligro la vida de los afectados, sino que también podrían resultar en un incremento de nuevos diagnósticos de VIH y un aumento en los costos de atención médica.

“Interrupciones de esta magnitud en el tratamiento del VIH resultarán en un desastre de salud pública. Florida debe seguir el debido proceso y colaborar con los profesionales de la salud, las personas con VIH y la legislatura estatal para abordar cualquier desafío de financiación”, afirmó Person en un comunicado citado por ABC News.

Justificaciones del Departamento de Salud

Los funcionarios del Departamento de Salud del estado han atribuido estos recortes al aumento de costos de seguros y la falta de financiación federal.

Aseguran que estos ajustes son necesarios para evitar un déficit presupuestario de más de $120 millones de dólares para Florida.

Proceso administrativo y perspectivas

La norma de emergencia, que entró en vigor este 1 de marzo, tiene una duración de 90 días y no podrá ser renovada sin un proceso formal.

La comunidad de salud se ha manifestado en contra de los cambios y ha solicitado que se impulse un diálogo con profesionales y legisladores para abordar el tema de la financiación de manera efectiva.

Comparación de políticas de Florida con otros estados

Florida está adoptando una de las políticas más restrictivas en todo Estados Unidos para la asistencia a medicamentos para el VIH. En comparación con muchos otros estados, Florida está reduciendo el acceso mientras otros preservan o amplían la cobertura.

Qué cambia en Florida

El umbral de ingresos para recibir ayuda en el ADAP baja de hasta el 400% del nivel federal de pobreza (unos $62,600 dólares al año) al 130% (unos $20.345 dólares), excluyendo a miles de beneficiarios.

Se eliminan o limitan las ayudas para primas de seguros de salud y se restringe el acceso a ciertos medicamentos de una sola pastilla, como regímenes muy usados (por ejemplo, Biktarvy), favoreciendo esquemas más baratos o genéricos.

Comparación con otros estados

Varios estados mantienen umbrales de ingresos alrededor del 400–500% del nivel de pobreza y permiten ADAP como puente incluso cuando las personas tienen seguro privado con copagos altos.

En otros lugares, ADAP funciona junto con Medicaid y programas federales para cubrir copagos, primas y medicamentos nuevos, mientras que en Florida se está reduciendo esa “capa de protección” sobre el VIH, lo que activistas advierten que puede aumentar la transmisión y complicar la adherencia.

