Nueva norma para el Medicare podría hacer ahorrar a los consumidores más de $1,100 millones de dólares para 2026

La administración Trump ha presentado una nueva norma orientada a reducir los costos para los pacientes de Medicare. Con esta se pretende evitar que los hospitales cobren recargos por medicamentos con descuento para pacientes de Medicare.

Se estima que esta regulación podría generar un ahorro hasta de $1,100 millones de dólares para el próximo año. El enfoque principal está en los hospitales que sirven a pacientes de bajos ingresos bajo el programa 340B, permitiendo que los medicamentos sean adquiridos a precios reducidos.

Según la norma propuesta, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid modificarían la fórmula para determinar qué gastos pueden recibir los hospitales que participan en el programa, en un esfuerzo por reducir los costos para los pacientes, apunta Associated Press (AP).

Como contraparte, la Asociación Americana de Hospitales ha expresado su preocupación por el impacto financiero que la nueva normativa podría tener en sus miembros. El grupo advierte que la reducción de reembolsos podría comprometer la capacidad de los hospitales para ofrecer servicios esenciales y mantener el acceso asequible a la atención médica.

“Estas propuestas socavarán la capacidad de los hospitales para mantener los servicios esenciales y proteger el acceso asequible a la atención médica para quienes dependen del programa 340B”, dijo Ashley Thompson, vicepresidenta sénior de análisis y desarrollo de políticas públicas del grupo.

Contexto de la propuesta

Este movimiento por parte de la administración se produce en un año electoral, en un esfuerzo por abordar la creciente presión financiera sobre los hogares en EE.UU. Esta propuesta es una evolución de intentos anteriores de modificar los pagos de Medicare, que se encontraron con desafíos legales en el pasado.

Un análisis de la normativa muestra que los hospitales actualmente pueden recibir importes significativamente mayores en reembolsos en comparación con lo que pagan por los medicamentos a través del programa 340B. La nueva norma buscaría ajustar esta disparidad, aunque con el riesgo de que esto impacte negativamente en los ingresos de las instituciones de salud locales.

Medidas que pueden tomar hospitales para adaptarse

Los hospitales pueden combinar medidas operativas, financieras y clínicas para compensar la reducción de reembolsos, buscando proteger la calidad asistencial mientras mejoran la eficiencia y diversifican ingresos.

Operaciones y eficiencia

Optimizar procesos clínicos (vías asistenciales, estandarización de protocolos) para reducir estancias y reingresos sin afectar la calidad.

Mejorar la gestión de camas y programación quirúrgica para aumentar utilización y reducir tiempos muertos.

Gestión financiera y facturación

Fortalecer la facturación y la codificación para reducir rechazos y retrasos en reembolsos (auditorías de reclamaciones, entrenamiento de codificadores).

Revisar contratos con aseguradoras y negociar condiciones (tarifas, tiempos de pago) cuando sea posible.

Control de compras y suministro

Centralizar compras y negociar con proveedores para obtener descuentos por volumen y condiciones de pago mejores.

Sustituir productos de alto costo por alternativas costo-efectivas cuando la evidencia lo permita.

Gestión de personal y modelos de trabajo

Revisar rotaciones y horas extra, usar equipos multidisciplinares y aplicar ajustes de plantilla progresivos (recolocación, formación) antes que despidos masivos.

Invertir en capacitación para tareas administrativas y clínicas que incrementen productividad (triage, documentación electrónica).

Diversificación de ingresos y modelos de atención

Expandir servicios privados, consultas ambulatorias de pago, programas de prevención y telemedicina para generar ingresos adicionales.

Adoptar modelos de pago por valor o acuerdos capitados con aseguradoras si el entorno regulatorio lo permite, para estabilizar ingresos a largo plazo.

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