Medicare lanza programa piloto para medicamentos de pérdida de peso a partir de este 1 de julio

A partir de este 1 de julio, Medicare inicia el programa piloto denominado Medicare GLP-1 Bridge, ofreciendo cobertura para medicamentos de pérdida de peso a millones de beneficiarios por primera vez en la historia.

Este programa se lanzará como parte de un acuerdo entre la administración Trump y los fabricantes de medicamentos Eli Lilly y Novo Nordisk, y busca abordar el creciente problema de la obesidad entre los adultos mayores.

Vale acotar que la ley prohíbe a Medicare cubrir los medicamentos para bajar de peso, pero los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) están autorizados a realizar proyectos piloto a corto plazo para probar nuevos modelos de pago y cobertura, puntualiza CNN.

Casos personales ilustrativos

Mary Abrahamson, residente de Washington, quien es una de las beneficiarias que anticipa este cambio significativo, contó su experiencia. A sus 71 años, ha enfrentado limitaciones debido a su peso, pero con la reducción de costos en medicamentos como Zepbound espera poder acceder a un tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida.

“Con esta pérdida de peso, me siento diez años más joven”, dijo Abrahamson, quien ya no sufre de apnea del sueño ni de otras dolencias desde que comenzó a tomar el GLP-1 personalizado.

“Me ha cambiado la vida para mejor. No quiero dejarlo”, recogió sus declaraciones CNN.

Similarmente, otros beneficiarios, como Deb Cooperman y Diane Lane-Cormier, comparten experiencias de incertidumbre y frustración respecto a su elegibilidad.

Impacto económico en los beneficiarios

Con un copago de $50 dólares mensuales para los medicamentos, muchos beneficiarios verán una reducción significativa en sus gastos, lo que les posibilitará atender otras necesidades esenciales.

Sin embargo, aún existen preocupaciones sobre la asequibilidad y la permanencia de la cobertura una vez concluido el programa piloto en 2028.

Criterios de elegibilidad

Los beneficiarios deben cumplir con criterios específicos de salud y estar inscritos en un plan de cobertura de medicamentos de Medicare Parte D. No obstante, los afiliados no son elegibles si ya reciben medicamentos GLP-1 a través de su plan de medicamentos de Medicare Parte D o si tienen diabetes tipo 2, apnea del sueño de moderada a grave o enfermedad del hígado graso.

Los criterios incluyen tener un índice de masa corporal (IMC) de 35 o más, o un IMC de 30-35 junto con condiciones de salud preexistentes.

De cumplir con los requisitos, deberán solicitar a sus médicos que envíen una receta a la farmacia y, posteriormente, completar un formulario de autorización previa.

Perspectivas del programa

Los expertos en salud anticipan una alta demanda por parte de los beneficiarios elegibles para unirse al programa. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre sobre cuántos se inscribirán realmente y cuál será el costo total para Medicare.

La administración espera que el programa resulte en un ahorro a largo plazo, al mejorar la salud de los beneficiarios y reducir riesgos cardiovasculares. A medida que el programa avance, se evaluará la posibilidad de implementar un modelo de cobertura más permanente.

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