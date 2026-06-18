Más de la mitad de los estadounidenses temen no poder pagar la atención médica

Nuevos datos del índice de asequibilidad de West Health-Gallup revelan que solo alrededor del 49% de los adultos en EE.UU. se consideran “seguros en costo”, una caída notable desde el 56% en 2021.

Casi tres cuartas partes de los adultos estadounidenses reportan que los costos de atención médica son una carga financiera. La ansiedad sobre el poder pagar estos costos se ha incrementado, con más del 50% expresando preocupación extrema por su capacidad para cubrir servicios esenciales en 2026.

“Tuve que empezar a calcular si podría pagar la matrícula, los libros, los gastos de manutención y, además, seguir manteniendo a mi familia”, dijo en una entrevista con Associated Press (AP) Twannetta Weaver, de 43 años y residente de Sanford, Florida, quien en 2025 sufrió una hernia discal que requirió medicación y fisioterapia, y por los costos de facturas médicas se vio forzada a posponer su graduación un año. “Te hace sentir impotente como consumidor”.

No es un caso aislado; la experiencia de Weaver resulta familiar para un número creciente de estadounidenses, según la encuesta de Gallup.

Desigualdades en la asequibilidad de la atención médica

Los datos muestran que la asequibilidad de la atención médica ha disminuido en varios grupos demográficos, especialmente entre adultos jóvenes y mujeres. Solo un tercio de los estadounidenses menores de 30 años se consideran “seguros en costo”.

Muchos adultos han enfrentado decisiones difíciles para gestionar sus facturas médicas. Aproximadamente 2 de cada 10 encuestados no pudieron pagar medicinas recetadas, mientras que un 30% evitó buscar tratamiento debido a los costos. Historias como la de Xavier Chapa ilustran las tensiones financieras que afectan a las familias.

Paradoja de la atención médica en EE.UU.

Estados Unidos gasta casi el doble que el promedio de los países desarrollados en atención médica, sin obtener mejores resultados en salud. En 2021, EE.UU. invirtió el doble que el promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en atención médica, y su gasto en salud fue entre tres y cuatro veces mayor que el de países como Nueva Zelanda o Japón.

Gasto per cápita y porcentaje del PIB

El costo por persona en EE.UU. es dramáticamente más alto. En 2019, Estados Unidos gastó aproximadamente $11,100 dólares por persona en atención médica, el costo per cápita más alto de la OCDE. Suiza, el segundo país con mayor gasto, tuvo unos $7,700 dólares por persona, mientras que el promedio de los países ricos de la OCDE (excluyendo EE.UU.) fue solo $5,500 dólares por persona. Más recientemente, en 2023, los estadounidenses gastaron más de $12,000 dólares por persona, frente a $6,000 dólares en Canadá o $5,000 dólares en Alemania.

En términos de Producto Interior Bruto, EE.UU. destinó 17.8% de su PIB a la salud, casi el doble que el resto de países. Frente al rango de otros países, cuyos gastos en salud suponen entre 96% del PIB (Australia) y 12.4% (Suiza), la diferencia es abismal.

Precios de medicamentos y costos administrativos

La razón principal del gasto elevado radica en los precios desproporcionados de medicamentos, dispositivos médicos y procedimientos. Cada estadounidense gastó una media de $1,443 en medicamentos, frente a los $749 por persona del resto de países del estudio. La insulina puede costar 10 veces más en EE.UU. que en Canadá.95Además, EE.UU. gasta alrededor de $940 por persona en costos administrativos, cuatro veces más que el promedio de otros países ricos. Estos costos administrativos representan 8% del PIB en EE.UU., más del doble que la media de 3% del PIB en otros países.35

Resultados en salud

A pesar de esta inversión masiva, Estados Unidos tiene los peores resultados entre los países de altos ingresos: menor esperanza de vida, tasas más altas de mortalidad infantil y peor calidad sanitaria general. El Commonwealth Fund concluye consistentemente que EE.UU. tiene el sistema de atención médica menos eficiente de los países de alto ingreso que analiza.

En definitiva, los ciudadanos estadounidenses pagan significativamente más por atención médica —desde resonancias magnéticas hasta cirugías y medicamentos— sin recibir mejor calidad de servicio ni mejores resultados de salud que sus contrapartes en Europa, Canadá, Japón o Australia.

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