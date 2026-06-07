Qué debes hacer si alguien sufre un derrame cerebral: pasos a seguir en caso de emergencia

Según la Clínica Mayo, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden incluir pérdida del equilibrio, debilidad, confusión y dificultad para hablar. La Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares (ASA) destaca el acrónimo “BEFAST” como un método para identificar señales de advertencia.

Los puntos clave del acrónimo BEFAST, por sus iniciales en inglés: B (pérdida de balance), E (cambio en la visión), F (rostro caído), A (debilidad en un brazo), S (dificultad para hablar) y T (tiempo de llamar al 911).

Acciones inmediatas

Médicos expertos, como el Dr. Marc Siegel, colaborador de Fox News, enfatizan la importancia de actuar rápidamente en caso de un posible derrame cerebral.

Se aconseja no administrar aspirina y priorizar la búsqueda de atención médica de urgencia, ya que cada minuto cuenta.

“En medicina, usamos la expresión ‘el tiempo es cerebro'”, dijo Siegel. “Esto significa que cuanto más rápido se lleve al paciente a la sala de emergencias, más rápido podrá recibir tratamiento de urgencia, si es necesario, para reabrir la arteria cerebral bloqueada, en caso de que exista”, explicó.

Prevención y riesgos potenciales

La ASA indica que el 80% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles, destacando la importancia de manejar factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes.

Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) revelan que uno de cada cuatro supervivientes enfrentará un segundo ictus en los próximos cinco años, lo que subraya la necesidad de un plan efectivo de prevención y tratamiento.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo más comunes que pueden llevar a un accidente cerebrovascular (ACV) se dividen en dos grupos: los que puedes cambiar (modificables) y los que no puedes cambiar (no modificables).

Los factores de riesgo modificables (que puedes controlar) son:

Presión arterial alta . Es el factor de riesgo más importante; daña las arterias y aumenta la probabilidad de bloqueos o ruptura.

. Es el factor de riesgo más importante; daña las arterias y aumenta la probabilidad de bloqueos o ruptura. Fumar . Daña las arterias, aumenta la coagulación y eleva significativamente el riesgo.

. Daña las arterias, aumenta la coagulación y eleva significativamente el riesgo. Colesterol alto . Las grasas en la sangre pueden formar placas que bloquean las arterias cerebrales.

. Las grasas en la sangre pueden formar placas que bloquean las arterias cerebrales. Diabetes . El exceso de glucosa daña los vasos sanguíneos y acelera la enfermedad arterial.

. El exceso de glucosa daña los vasos sanguíneos y acelera la enfermedad arterial. Sobrepeso/obesidad . Aumenta la presión arterial, el colesterol y el riesgo de diabetes.

. Aumenta la presión arterial, el colesterol y el riesgo de diabetes. Falta de actividad física . El sedentarismo contribuye a todos los factores anteriores.

. El sedentarismo contribuye a todos los factores anteriores. Consumo excesivo de alcohol . Eleva la presión arterial y puede causar fibrilación auricular.

. Eleva la presión arterial y puede causar fibrilación auricular. Uso de drogas recreativas. Cocaína y otras drogas pueden provocar ACV repentino.

Factores de riesgo no modificables (que no puedes cambiar):

Edad . El riesgo aumenta con la edad (se duplica cada 10 años después de los 55).

. El riesgo aumenta con la edad (se duplica cada 10 años después de los 55). Historia familiar . Si tus padres tuvieron ACV, estás en mayor riesgo.

. Si tus padres tuvieron ACV, estás en mayor riesgo. Sexo . Los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres (excepto en adultos mayores).

. Los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres (excepto en adultos mayores). Antecedentes de ACV o AIT . Si ya tuviste uno, el riesgo de otro es mucho mayor.

. Si ya tuviste uno, el riesgo de otro es mucho mayor. Enfermedades crónicas . Cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes.

. Cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes. Fibrilación auricular: Esta frecuencia cardíaca anormal puede formar coágulos que llegan al cerebro.

La presión arterial alta es considerada el factor de riesgo más importante y prevenible. Controlar los factores modificables mediante alimentación saludable, ejercicio, no fumar y manejar la diabetes puede reducir significativamente el riesgo de sufrir un ACV.

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