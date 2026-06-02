Descenso histórico en la tasa de tabaquismo en EE.UU.: ¿qué hay más allá de dejar de fumar?

La tasa de tabaquismo entre los adultos estadounidenses ha alcanzado un mínimo histórico, con tan solo el 9% de los adultos identificándose como fumadores regulares. Este descenso sostenido se atribuye a múltiples factores, incluyendo impuestos sobre el tabaco y campañas educativas.

En 2025, 1 de cada 11 adultos que afirmaron ser fumadores habituales, según datos de una encuesta gubernamental publicados esta semana, reseña Associated Press (AP).

En la década de 1960, el 42% de los adultos eran fumadores. Este cambio significativo refleja un esfuerzo colectivo por reducir el consumo de tabaco a través de regulaciones y esfuerzos de salud pública.

“La continua disminución del tabaquismo es un logro monumental para la salud pública que ha salvado millones de vidas y miles de millones en costos de atención médica”, dijo Yolonda Richardson, presidenta y directora ejecutiva de Campaign for Tobacco-Free Kids, una organización de investigación y defensa con sede en Washington, DC.

A pesar de la caída en el tabaquismo, las campañas de prevención han enfrentado recortes significativos, lo que podría afectar los avances logrados. Expertos advierten sobre la necesidad de restablecer estas iniciativas para continuar la lucha contra el tabaquismo.

¿Y los cigarrillos electrónicos qué?

Mientras, el uso de cigarrillos electrónicos entre adultos ha mostrado un crecimiento leve, manteniéndose en un 7%. Este fenómeno presenta nuevos desafíos y oportunidades en la salud pública, ya que el enfoque en el tabaquismo tradicional sigue siendo crucial.

Los cigarrillos electrónicos suelen aumentar el riesgo de que los adolescentes empiecen a fumar cigarrillos tradicionales, en vez de reducirlo. La evidencia de organismos de salud pública indica que los jóvenes que vapean tienen más probabilidades de iniciar el tabaquismo después, y que el vapeo también puede reforzar la dependencia a la nicotina.

Qué efecto tienen:

Pueden servir como puerta de entrada al consumo de nicotina y luego al cigarrillo convencional.

En adolescentes, el uso de cigarrillos electrónicos se asocia con mayor probabilidad de empezar a fumar más adelante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que estos productos son adictivos, atractivos para jóvenes por sabores y marketing, y pueden afectar el desarrollo cerebral.

En adolescentes, el impacto más consistente no es que “sustituyan” el tabaco, sino que pueden aumentar la probabilidad de fumar y sostener la adicción a la nicotina.

Fumar como factor de riesgo

Fumar cigarrillos es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, y se considera desde hace mucho tiempo la principal causa de muerte prevenible.

Una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a más de 24,000 adultos arrojó resultados reveladores. A partir de estos, los funcionarios de los CDC definieron el tabaquismo actual como el consumo de al menos 100 cigarrillos a lo largo de la vida y el consumo diario u ocasional de cigarrillos.

Razones por las que adultos están dejando de fumar

Las principales razones por las que los adultos deciden dejar de fumar son motivos de salud (tanto propios como para proteger a su familia), seguidos por consideraciones económicas, mejora estética y el deseo de dar un buen ejemplo a sus hijos.

Salud propia. Evitar cáncer, enfermedades cardíacas, enfisema, tos crónica; mejorar respiración y ejercicio. 81.1% de fumadores se plantea dejarlo por indicación médica.

Salud familiar . Proteger a los hijos del humo de segunda mano; reducir enfermedades respiratorias en niños. 41% por presión familiar; 30% de adultos de 31 a 45 años lo hace para dar ejemplo a hijos.

. Proteger a los hijos del humo de segunda mano; reducir enfermedades respiratorias en niños. 41% por presión familiar; 30% de adultos de 31 a 45 años lo hace para dar ejemplo a hijos. Economía . Ahorrar dinero en cigarrillos; tener más recursos para otras cosas.

. Ahorrar dinero en cigarrillos; tener más recursos para otras cosas. Estética . Mejorar piel, dientes, olor corporal; verse más joven. 11.4% de jóvenes de 18 a 30 años por motivos estéticos; más común en mujeres.

. Mejorar piel, dientes, olor corporal; verse más joven. 11.4% de jóvenes de 18 a 30 años por motivos estéticos; más común en mujeres. Calidad de vida. Mejor gusto/olfato; más energía; menos estrés por buscar cigarrillos.

La maternidad y paternidad responsables son motivaciones principales para adultos jóvenes y de mediana edad, mientras que los mayores de 60 años priorizan la salud propia y familiar.

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