Un enfoque efectivo para reducir las ansias de fumar implica al menos una sesión de ejercicio

Un estudio exhaustivo que revisó 59 ensayos controlados aleatorios con más de 9,000 adultos ha evidenciado que el ejercicio aeróbico de alta intensidad logra reducir los antojos de cigarrillos.

El informe, publicado en Journal of Sport and Health Science, revela que el ejercicio de corta duración disminuye los antojos de fumar de manera inmediata y hasta 30 minutos después de la actividad. Sin embargo, no hay evidencia de un efecto a largo plazo sobre los antojos.

El entrenamiento físico aumenta la probabilidad de dejar de fumar entre un 15% y un 21% en comparación con quienes no se ejercitan regularmente.

Ejercicio como método para reducir el estrés

Ejercitarse no solo ayuda a reducir los antojos de nicotina, sino que también mitiga la ansiedad y el estrés relacionados con el tabaquismo, impulsando la liberación de hormonas como la dopamina y reduciendo el cortisol.

Los autores del estudio sugieren integrar el ejercicio en los programas de cesación del tabaquismo y llaman a investigar el impacto del vapeo sobre los antojos de nicotina.

Ejercicios para personas con síntomas de abstinencia

Los programas de ejercicio se pueden adaptar para personas con síntomas de abstinencia severos, priorizando actividades de baja intensidad, supervisión médica y progresión gradual para evitar fatiga o lesiones.

Evaluación inicial

Evalúe primero la aptitud física, edad y salud general del paciente con un médico para descartar riesgos como hipertensión o problemas cardíacos. Comience con sesiones cortas de 5-10 minutos para no agravar síntomas como irritabilidad o cansancio. Monitoree constantemente la intensidad usando escalas como el esfuerzo percibido (Borg), manteniéndola en niveles bajos (11-13/20).

Ejercicios recomendados

Respiración diafragmática y relajación : Realice 2-3 minutos, 3 veces al día; inspire por la nariz llevando aire al vientre y expire lentamente por la boca para reducir ansiedad y craving.

: Realice 2-3 minutos, 3 veces al día; inspire por la nariz llevando aire al vientre y expire lentamente por la boca para reducir ansiedad y craving. Caminatas lentas o yoga suave : 10-20 minutos diarios al aire libre para mejorar el ánimo y aliviar insomnio o desánimo, evitando esfuerzos intensos.

: 10-20 minutos diarios al aire libre para mejorar el ánimo y aliviar insomnio o desánimo, evitando esfuerzos intensos. Estiramientos y tai chi: Enfocados en equilibrio y calma, 2-3 veces por semana, para manejar estrés sin sobrecarga muscular.

Progresión y precauciones

Aumente la duración o intensidad solo cada 1-2 semanas si los síntomas mejoran, incorporando fuerza ligera (bandas elásticas) tras 4 semanas. Evite cafeína, alcohol y ejercicios vigorosos inicialmente; combine con distracciones como música. Consulte siempre a un profesional para personalizar según la severidad.

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