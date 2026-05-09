La vitamina D y la diabetes: el nutriente que el sol puede regalarnos, pero que el mundo ignora

La diabetes mellitus tipo 2 representa una de las mayores crisis sanitarias del siglo XXI. Según la Federación Internacional de Diabetes, cerca de 425 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo, una cifra que podría alcanzar los 700 millones hacia 2045.

En paralelo, más de la mitad de la humanidad presenta algún grado de deficiencia de vitamina D —un micronutriente de síntesis cutánea ante la exposición solar y de ingesta limitada en la dieta— sin ser consciente de ello. La convergencia de estas dos epidemias silenciosas ha impulsado en los últimos años una oleada de investigaciones científicas que buscan entender si existe una relación causal entre ambas y si la suplementación con vitamina D podría constituir una herramienta de prevención accesible, segura y económica frente a la progresión hacia la diabetes.

Necesidad de la vitamina D

Cuando los científicos comenzaron a cartografiar los receptores de vitamina D en el cuerpo humano, descubrieron algo que nadie esperaba: estaban en prácticamente todas partes. En el hígado, en los riñones, en las células inmunitarias… y, de manera especialmente relevante, en las células beta del páncreas, las mismas responsables de producir insulina. Ese hallazgo abrió una pregunta que la medicina lleva décadas tratando de responder: ¿podría la vitamina D protegernos de la diabetes?

La respuesta, aunque matizada, apunta cada vez con más firmeza hacia el sí. Una revisión sistemática publicada en 2025 en Cureus que analizó docenas de estudios clínicos concluyó que niveles elevados de vitamina D en sangre se asocian de forma consistente a un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Otro trabajo, publicado en Frontiers in Nutrition en 2024 y que revisó múltiples metaanálisis, documentó que la suplementación con vitamina D mejora el control glucémico, reduce la resistencia a la insulina y protege la función de las células beta pancreáticas.

Actuación de la vitamina D y la glucosa

La vitamina D no es, en sentido estricto, solo una vitamina: es una hormona esteroide que actúa sobre el material genético de las células a través de receptores específicos. Su forma activa, la 1,25-dihidroxi vitamina D, interacciona directamente con el promotor del gen de la insulina en las células pancreáticas, estimulando su producción.

Principales mecanismos documentados

Estimulación de la secreción de insulina. Los receptores de vitamina D en las células beta pancreáticas favorecen la síntesis y liberación de insulina ante la presencia de glucosa en sangre.

Reducción de la resistencia a la insulina. La vitamina D activa el receptor activado por proliferador de peroxisomas delta (PPAR-δ), facilitando la captación de glucosa por los tejidos periféricos, de modo similar a algunos fármacos antidiabéticos.

Efecto antiinflamatorio. La inflamación crónica de bajo grado es un factor central en el desarrollo de la resistencia insulínica. La vitamina D suprime citocinas proinflamatorias y potencia las antiinflamatorias, interrumpiendo este ciclo patogénico.

Regulación del calcio intracelular. Niveles adecuados de calcio son imprescindibles para que las células beta secreten insulina correctamente; la vitamina D normaliza estas señales de calcio.

De la correlación a la intervención

Durante años, la asociación entre bajos niveles de vitamina D y mayor incidencia de diabetes fue considerada una simple correlación: quizás ambas condiciones compartían causas comunes, como el sedentarismo, la obesidad o la escasa exposición solar. La gran pregunta era si suplementar vitamina D podría realmente cambiar el curso de la enfermedad.

Los metaanálisis más recientes sugieren que sí, aunque con una condición fundamental: la suplementación parece ser eficaz principalmente en personas que ya presentan deficiencia. Una investigación publicada en 2025 en Nutrition & Metabolism, que revisó 14 metaanálisis con datos de 3.856 pacientes prediabéticos, encontró mejoras significativas en marcadores clave como la hemoglobina glucosilada (HbA1c), la glucemia en ayunas y la resistencia a la insulina (HOMA-IR) en quienes recibían vitamina D y presentaban niveles basales deficientes.

Asimismo, el estudio D-HEALTH, uno de los ensayos aleatorizados más citados al respecto, mostró que la suplementación con altas dosis de vitamina D en adultos mayores con prediabetes conseguía revertir más casos hacia la normoglucemia en comparación con el grupo placebo. Aunque los resultados globales del célebre ensayo VITAL fueron más ambiguos en la población general, los análisis de subgrupos revelaron reducciones de hasta un 62% en el riesgo de diabetes entre quienes partían de un peso corporal normal y niveles de vitamina D insuficientes al inicio del estudio.

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