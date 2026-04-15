¿Estás tomando mal tus vitaminas? La hora del día puede reducir su efecto

Tomar vitaminas o suplementos es una rutina cada vez más común en Estados Unidos. Desde multivitamínicos hasta magnesio o vitamina D, millones de personas los incorporan a su día a día con la idea de mejorar su salud. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: no es lo mismo tomarlos en cualquier momento del día.

Según los especialistas, la hora en que se consumen —y si se hace con alimentos o en ayunas— puede influir directamente en su absorción y efectividad. En algunos casos, incluso puede generar efectos no deseados.

Tomar suplementos a la hora equivocada puede reducir su efecto. Es importante saber cuándo tomarlos, según los expertos. Crédito: sasirin pamai | Shutterstock

Por qué la hora del día sí importa

El cuerpo no procesa nutrientes de la misma manera a lo largo del día. Factores como el metabolismo, la producción de hormonas y el ritmo digestivo influyen en cómo se absorben los suplementos.

Instituciones como Mayo Clinic señalan que algunos nutrientes se absorben mejor con alimentos, mientras que otros pueden interferir con el sueño o generar molestias si se toman en el momento equivocado.

En otras palabras: el mismo suplemento puede funcionar distinto según cuándo lo tomes.

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Qué suplementos conviene tomar en la mañana

Algunos suplementos se adaptan mejor a las primeras horas del día:

Vitaminas del grupo B : ayudan al metabolismo energético.

: ayudan al metabolismo energético. Multivitamínicos : suelen tolerarse mejor con comida.

: suelen tolerarse mejor con comida. Vitamina D: muchas veces se recomienda con el desayuno.

Tomarlos temprano puede ayudar a evitar molestias digestivas y aprovechar mejor su efecto.

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Cuáles es mejor tomar por la noche

Otros suplementos pueden ser más útiles al final del día:

Magnesio : asociado a relajación muscular.

: asociado a relajación muscular. Melatonina : vinculada al sueño.

: vinculada al sueño. Algunos suplementos calmantes o digestivos.

En estos casos, el horario puede potenciar su efecto natural.

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Errores comunes que reducen su efecto

Más allá del horario, hay errores frecuentes que afectan la efectividad. Por ejemplo, tomarlos en ayunas cuando requieren comida, o mezclar suplementos que compiten en absorción.

Tampoco es conveniente consumirlos con café o alcohol, o no respetar dosis o indicaciones. Estos hábitos pueden hacer que el cuerpo absorba menos de lo esperado.

Qué dicen los expertos en EE.UU.

El National Institutes of Health señala que los suplementos no funcionan igual en todas las personas y que su efecto depende de múltiples factores: dieta, edad, salud general y hábitos.

Por eso, recomiendan consultar antes de iniciar un suplemento y leer etiquetas y recomendaciones. También subrayan que es clave evitar automedicarse con altas dosis.

Lo más importante: no todos los casos son iguales

No existe una única regla válida para todos. El mejor horario depende del tipo de suplemento, del organismo y de la rutina diaria.

Sin embargo, ajustar pequeños detalles —como el momento del día— puede marcar una diferencia real en los resultados.

En síntesis, tomar suplementos no es solo cuestión de hacerlo todos los días. Cómo y cuándo los tomas también importa.

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