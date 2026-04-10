Mitos y verdades sobre la creatina: ¿cuál es su alcance real?

La creatina, un compuesto nitrogenado sintetizado naturalmente por el hígado, los riñones y el páncreas a partir de los aminoácidos glicina y arginina, es hoy uno de los suplementos deportivos más estudiados en la historia de la nutrición científica. Desde su popularización en los años noventa, cuando atletas olímpicos comenzaron a utilizarla de manera masiva, ha generado tanto entusiasmo como desconfianza.

Debido a la publicación de numerosas investigaciones y su presencia en los estantes de gimnasios y farmacias, la creatina sigue siendo protagonista de debates entre deportistas, médicos y nutricionistas. El problema es que, junto a la evidencia sólida, persisten mitos arraigados que distorsionan su imagen real.

Acción de la creatina

La creatina se guarda en los músculos, principalmente como fosfocreatina. Esto es un depósito de fosfatos de alta energía que ayuda a crear ATP (trifosfato de adenosina) rápidamente durante actividades breves pero intensas. Al aumentar la disponibilidad de fosfocreatina, el deportista puede mantener potencia máxima por períodos ligeramente más prolongados antes de que el músculo recurra a vías energéticas más lentas.

Pero el alcance del suplemento va mucho más allá del rendimiento en el gimnasio. En los últimos quince años, la investigación se ha desplazado hacia territorios insospechados: la neuroprotección, la cognición, el envejecimiento muscular y el tratamiento coadyuvante de patologías como la distrofia muscular de Duchenne o la enfermedad de Parkinson.

La creatina ha dejado de ser entonces patrimonio exclusivo de los culturistas para convertirse en objeto de interés de la medicina general.

Beneficios respaldados por la ciencia

El consenso científico más sólido apunta a tres áreas de beneficio comprobado.

La primera es el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y corta duración: sprints, levantamiento de pesas, saltos y deportes de potencia. Metaanálisis publicados en revistas como el Journal of Strength and Conditioning Research y el British Journal of Sports Medicine muestran mejoras de entre el 10% y el 20% en la producción de fuerza máxima y la capacidad de trabajo repetido.

La segunda área es la ganancia de masa muscular. La suplementación con creatina mejora el efecto del entrenamiento de resistencia. Esto se debe, en parte, a que permite hacer más trabajo, lo que impulsa el crecimiento. También provoca cierta retención de agua dentro de las células, lo que puede ayudar a la producción de proteínas a largo plazo. Es importante subrayar que la creatina no construye músculo por sí sola: es el entrenamiento el que construye, y la creatina lo optimiza.

La tercera área, más reciente, concierne a la salud cognitiva y la neuroprotección. Estudios en adultos mayores y en pacientes con traumatismo craneal leve sugieren que la creatina puede mejorar la memoria de trabajo y reducir el daño neuronal asociado a la privación de sueño o al estrés oxidativo. El cerebro es, después del músculo, el órgano con mayor demanda energética del cuerpo, y el sistema fosfocreatina-ATP desempeña un papel relevante en su funcionamiento.

Mitos más difundidos, y desmontados

MITO: “La creatina daña los riñones“. Este temor surge de confundir creatinina —el producto de degradación de la creatina, que aparece en análisis de sangre— con daño renal. En personas sanas, la suplementación eleva levemente la creatinina sérica sin afectar la función glomerular. Los estudios no encuentran evidencia de nefrotoxicidad con dosis estándar.

VERDAD: Precaución si hay enfermedad renal. Aunque no causa daño en riñones sanos, personas con insuficiencia renal crónica, un solo riñón o patología renal diagnosticada deben consultar a su médico antes de suplementarse, pues la eliminación de creatinina puede verse comprometida.

MITO: “La creatina genera agresividad“. Este mito confunde la creatina con esteroides anabólicos. No existe mecanismo biológico plausible ni evidencia clínica que relacione la creatina con irritabilidad o ira. La confusión se origina en la asociación cultural entre suplementos y dopaje.

VERDAD: Puede mejorar el estado de ánimo. Irónicamente, algunos estudios sugieren que la creatina podría tener efectos positivos en pacientes con depresión, especialmente en mujeres, posiblemente por su rol en el metabolismo energético cerebral.

MITO: “La creatina provoca calvicie“. Este mito se basa en un único estudio de 2009 en rugby que reportó aumento de DHT. El pequeño estudio no fue replicado y mide DHT en lugar de pérdida de cabello. La evidencia acumulada no sustenta esta asociación.

VERDAD: Produce retención hídrica inicial. La creatina aumenta el contenido de agua intracelular muscular, lo que puede traducirse en un aumento de 1–2 kg en las primeras semanas. Este fenómeno es benigno, bien documentado y no equivale a acumulación de grasa ni a hinchazón patológica.

MITO: “Solo sirve para culturistas“. La evidencia respalda beneficios en atletas de resistencia, adultos mayores con sarcopenia, pacientes neurológicos y vegetarianos, cuya ingesta dietética de creatina es prácticamente nula. Su utilidad clínica supera con creces el nicho del fisicoculturismo.

VERDAD: No todos responden igual. Existe un 25–30% de no respondedores cuya musculatura ya presenta niveles elevados de creatina endógena y que no experimentan mejoras apreciables. La genética, la dieta y el tipo de fibras musculares influyen en la respuesta individual.

Formas de creatina

El monohidrato de creatina es la forma más estudiada y ofrece la mejor relación coste-eficacia. No existe evidencia sólida de que formas más caras —etil éster, clorhidrato o creatina tamponada— sean superiores en absorción o eficacia.

La industria ha sabido rentabilizar la confusión del consumidor, pero la ciencia vuelve, una y otra vez, al monohidrato como estándar de referencia.

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