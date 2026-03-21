La espinaca es un superalimento, pero no puede ser consumida por todos: ¿por qué es contraindicada en casos especiales?

En los pasillos de cualquier supermercado, la espinaca ocupa un lugar de privilegio: bolsas de hojas baby, manojos frescos, versiones congeladas. Su presencia omnipresente no es casual. Durante las últimas décadas, la nutrición moderna la ha coronado como uno de los llamados superalimentos, esa categoría informal pero poderosa que agrupa a los alimentos con una concentración inusualmente alta de nutrientes beneficiosos.

Y los números respaldan el título. Cien gramos de espinaca cruda aportan apenas 23 calorías, pero contienen vitamina K en cantidades que superan el 400% de la ingesta diaria recomendada, además de vitamina A, ácido fólico, hierro, calcio, magnesio y potasio, junto con compuestos antioxidantes como la luteína, la zeaxantina y la quercetina. Es, en pocas palabras, una dosis concentrada de lo que el cuerpo necesita.

Sin embargo, ese mismo perfil nutricional que la hace valiosa para la mayoría es el que la convierte en un riesgo silencioso para determinados grupos. La clave está, en gran medida, en un compuesto que pocas etiquetas mencionan: el oxalato.

Piedras que se forman en silencio

La espinaca es uno de los vegetales con mayor contenido de oxalato de toda la dieta humana: entre 600 y 900 mg por cada 100 gramos en su versión cocida, y aún más en la versión cruda. El oxalato es un compuesto orgánico que, en la mayor parte de las personas, es procesado sin consecuencias y eliminado por la orina. Pero en quienes tienen predisposición genética a formar cálculos renales de oxalato de calcio —el tipo más común de piedra en el riñón—, su consumo frecuente puede disparar el riesgo de nuevos episodios.

Según urólogos y nefrólogos, los pacientes con historial de litiasis renal por oxalato son el grupo para el que la limitación del consumo de espinaca es más directamente recomendada. La advertencia no implica una prohibición absoluta en todos los casos, pero sí un control estricto de la frecuencia y la cantidad.

Anticoagulante y vitamina K: una interacción peligrosa

El segundo gran motivo de precaución involucra a millones de personas que toman anticoagulantes orales, en particular warfarina (Sintrom), un medicamento ampliamente utilizado para prevenir trombosis, embolias y accidentes cerebrovasculares. La warfarina actúa bloqueando la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. El problema es que la espinaca es una fuente extraordinariamente concentrada de esa misma vitamina.

Un consumo elevado y variable de espinaca puede alterar el INR (índice internacional normalizado), el indicador que mide la eficacia del tratamiento anticoagulante, desestabilizando una medicación cuyo margen terapéutico es estrecho. El resultado puede ir desde una protección insuficiente hasta un riesgo elevado de sangrado. Los cardiólogos y hematólogos suelen recomendar que estos pacientes no eliminen la espinaca de su dieta, pero sí que la consuman con una frecuencia estable y controlada, para que el ajuste de dosis sea fiable.

Cuando el potasio y el fósforo se acumulan

Para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, el panorama se complica aún más. Los riñones dañados pierden su capacidad de filtrar eficientemente el potasio y el fósforo. La espinaca, rica en ambos minerales, puede contribuir a la hiperpotasemia, una condición en la que el exceso de potasio en sangre provoca arritmias cardiacas potencialmente mortales.

Las dietas bajas en potasio son, por este motivo, una prescripción habitual en nefrología, y la espinaca figura en la lista de alimentos a reducir o evitar.

La gota y la hiperuricemia

Aunque la espinaca no es especialmente rica en purinas en comparación con las carnes rojas o los mariscos, su consumo abundante puede contribuir, en personas con gota o hiperuricemia, a elevar los niveles de ácido úrico.

En este contexto, los especialistas recomiendan moderación, especialmente durante los brotes agudos de la enfermedad.

Tiroides: la controversia de los goitrógenos

Un debate más matizado rodea a las personas con hipotiroidismo. La espinaca contiene sustancias goitrógenas, compuestos que en grandes cantidades pueden interferir con la absorción de yodo por la glándula tiroides e inhibir la síntesis de hormonas tiroideas.

La evidencia científica actual indica que el efecto es relevante principalmente con consumo muy elevado y prolongado, y que la cocción reduce significativamente la carga goitrógena. No obstante, algunos endocrinólogos aconsejan precaución a pacientes con hipotiroidismo no controlado o con deficiencia de yodo.

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