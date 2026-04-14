Qué le pasa a tu cuerpo si comes un aguacate todos los días

Una de las bondades que posee el aguacate es su versatilidad en la cocina, lo que permite prepararlo de diferentes formas y añadirlo a múltiples platillos. Precisamente, ese beneficio ofrece la posibilidad de incluirlo en tu dieta diaria sin problemas. Ahora bien… ¿Te has preguntando qué le pasa a tu cuerpo si comes uno todos los días?

Uno de los efectos más destacados del consumo frecuente de aguacate es su impacto positivo en la salud cardiovascular. Gracias a su alto contenido de grasas monoinsaturadas, ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como “malo”) y a aumentar el HDL (“bueno”).

Lee también: Cómo elegir un buen aguacate: 4 consejos para comprar los mejores

Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes un aguacate todos los días

1. Mejora la digestión y la salud intestinal

Expertos destacan que el aguacate es una fuente importante de fibra dietética, lo que favorece el tránsito intestinal y contribuye a una mejor digestión. Incluirlo diariamente puede ayudar a mantener un sistema digestivo más estable y a prevenir problemas como el estreñimiento.

Además, una buena salud intestinal está relacionada con un sistema inmunológico más fuerte y con menor riesgo de enfermedades crónicas, según explican especialistas en nutrición.

2. Energía sostenida durante el día

Otro efecto que notarás al consumir aguacate con frecuencia es una mayor sensación de saciedad. Su combinación de grasas saludables, fibra y carbohidratos permite que el cuerpo obtenga energía de forma progresiva, evitando picos y caídas bruscas.

Por eso, muchos nutricionistas recomiendan incluirlo en el desayuno o en comidas principales, acompañado de otros alimentos como proteínas o cereales integrales.

3. Impacto en el estado de ánimo

El aguacate también aporta minerales como el magnesio y el potasio, además de grasas saludables que favorecen el funcionamiento del cerebro. Estos nutrientes están vinculados con la regulación del estado de ánimo y pueden ayudar a reducir el estrés y la irritabilidad.

Asimismo, su capacidad para estabilizar los niveles de azúcar en sangre contribuye a evitar cambios bruscos de humor.

¿Cuánto es lo recomendable de aguacate al día?

Aunque puede consumirse todos los días, la clave está en la cantidad. La doctora Kim Kulp, dietista registrada y experta en salud nutricional, recomienda una porción de aproximadamente un tercio de aguacate al día. Esto permite obtener sus beneficios sin exceder el aporte calórico.

Por su parte, la nutricionista Stephanie Wells, dietista registrada, especializada en nutrición vegana y vegetal, señala que comer un aguacate entero ocasionalmente no representa un problema, siempre que la dieta general esté equilibrada.

Sin embargo, y como cualquier alimento, el exceso puede generar efectos no deseados. El aguacate es calórico, por lo que consumirlo en grandes cantidades podría contribuir al aumento de peso si no se ajusta el resto de la alimentación.

Además, en personas con síndrome de colon irritable, su contenido de sorbitol podría causar molestias digestivas. En definitiva, ¿A diario? Sí, pero cuidado con abusar de la fruta.

Te puede interesar:

· Cómo madurar un aguacate en 10 minutos: el truco que sí funciona

· Semilla de aguacate para bajar de peso: 3 formas de consumirla

· Las cáscaras de aguacate son un tesoro: 3 trucos caseros para reutilizarlas