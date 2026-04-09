Cómo elegir un buen aguacate: 4 consejos para comprar los mejores

Si quieres disfrutar de una comida satisfactoria, usando el aguacate como ingrediente base o contorno, saber elegirlos en el supermercado es el primer paso fundamental. A simple vista, no siempre es fácil identificar si está en su punto ideal, demasiado verde o ya pasado.

Afortunadamente, existen señales claras que te ayudarán a tomar una excelente decisión al momento de comprarlos, de modo que te lleves a casa aguacates perfectos.

Te explicamos cuatro claves prácticas que se basan en la textura, el color y otros pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos.

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4 consejos para elegir un buen aguacate

1. Fíjate en la cáscara y su color

Lo primero es observar su apariencia exterior. Existen distintas variedades, pero las más comunes son las de piel lisa (criollas) y las de piel rugosa (tipo Hass).

El aguacate Hass es uno de los más populares porque ofrece una textura cremosa y versátil. Su color cambia a medida que madura: cuando está verde, aún no está listo, pero al tornarse oscuro, casi negro, indica que ya puede consumirse.

En cambio, los aguacates de piel lisa suelen mantenerse verdes incluso cuando están maduros, por lo que en estos casos es más importante evaluar otros factores además del color.

2. Elige uno por uno, sin apurarte

Lo más recomendable, siempre, es seleccionar cada aguacate de forma individual. Esto te permite verificar su estado y evitar llevar piezas en mal estado.

En algunos comercios, los aguacates agrupados pueden incluir frutas en diferentes etapas de maduración. Elegirlos uno a uno te da mayor control sobre la calidad y también sobre cuándo planeas consumirlos.

3. Toca con cuidado para evaluar la firmeza

El tacto es uno de los indicadores más fiables. Toma el aguacate con la palma de la mano y presiona suavemente.

Si está muy duro, aún le falta madurar.

Si cede ligeramente, está en buen punto para consumir.

Si se hunde con facilidad, es probable que esté pasado.

Es importante no apretar con los dedos, ya que podrías dañarlo sin darte cuenta.

El color del aguacate Hass cambia a medida que madura: cuando está verde, aún no está listo, pero al tornarse oscuro, casi negro, indica que ya puede consumirse. Crédito: PV productions | Shutterstock

4. Revisa el “botón” del extremo

En la parte superior del aguacate hay un pequeño tallo o “botón”. Retirarlo con cuidado puede darte una pista clave sobre su interior.

Si debajo se ve verde intenso, el aguacate está en buen estado.

Si el color es claro, todavía necesita madurar.

Si luce marrón oscuro, es señal de que podría estar dañado por dentro.

Este truco es rápido y puede evitarte sorpresas al momento de abrirlo.

Elegir un buen aguacate no es una ciencia exacta, pero con estos consejos puedes reducir el margen de error. También es útil pensar en cuándo planeas consumirlo: si lo necesitas de inmediato, busca uno maduro; si es para días después, opta por uno más firme.

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