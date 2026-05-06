FDA anuncia su primera aprobación de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas para adultos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó los primeros cigarrillos electrónicos con sabor a frutas, un movimiento que representa una notable desviación de las políticas anteriores y ocurre en un entorno donde el vapeo entre jóvenes ha disminuido considerablemente.

Es de destacar que esto se produce después de meses de peticiones al presidente Donald Trump por parte de la industria del vapeo.

Organizaciones de salud y grupos de padres advierten sobre el peligro de los sabores, que podrían atraer a los adolescentes hacia el vapeo. La FDA ha enfatizado que los nuevos productos son solo para adultos que buscan dejar de fumar.

Reacciones de la industria del vapeo

Las empresas de vapeo, como Glas Inc., argumentan que sus dispositivos ofrecen una alternativa menos dañina para los fumadores adultos. Sostienen que sus productos pueden ayudar a mitigar el impacto del tabaquismo en los adultos, causante de 480.000 muertes anuales en Estados Unidos debido al cáncer, las enfermedades pulmonares y las enfermedades cardíacas.

Estos dispositivos, que funcionan con baterías, se venden en Estados Unidos desde 2007, pero sus posibles beneficios se han visto eclipsados ​​durante años por su popularidad entre los estudiantes de secundaria y bachillerato, recuerda Associated Press (AP).

Los nuevos sabores, que incluyen mango y arándano, están destinados a usuarios adultos y son parte de una estrategia más amplia para reducir la tasa de tabaquismo. La empresa de vapeo Glas Inc., con sede en Los Ángeles, planea comercializar los sabores bajo los nombres Gold, Sapphire, Classic Menthol y Fresh Menthol, según el comunicado de la FDA.

A pesar de la autorización, la FDA debe seguir vigilando el uso de estos productos para prevenir su acceso por parte de menores. La situación se complica con la continua presencia de productos no regulados en el mercado, que siguen siendo populares entre los adolescentes.

Riesgos para la salud asociados

El uso de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas en adultos no es inocuo y conlleva varios riesgos para la salud respiratoria, cardiovascular y adictiva, aunque algunos efectos a largo plazo aún se están estudiando.

Riesgos respiratorios y pulmonares

Los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, incluidos los sabores frutales, pueden contener sustancias químicas tóxicas para los pulmones, como aldehídos (formaldehído, acetaldehído) y otros compuestos que, cuando se inhalan, generan irritación y daño a las vías respiratorias. Se han descrito casos de enfermedad pulmonar aguda grave asociada al vapeo (antes llamado “EVALI”), con síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y fiebre, incluso en adultos jóvenes previamente sanos.

Riesgos cardiovasculares y sistémicos

La nicotina presente en la mayoría de los cigarrillos electrónicos eleva la frecuencia cardíaca, la presión arterial y puede favorecer arritmias y disfunción vascular, aumentando el riesgo cardiovascular a lo largo del tiempo. Además, algunos saborizantes (por ejemplo, ciertos aromas tipo canela o frutas concentrados) se han asociado experimentalmente con mayor daño a las células vasculares y disfunción endothelial, lo que puede contribuir a problemas cardiovasculares.

Componentes tóxicos y carcinógenos

Aunque no se quema tabaco, los líquidos aromatizados pueden generar al inhalarlos compuestos carcinógenos como nitrosaminas y aldehídos, además de contener metales pesados (plomo, níquel, cromo y cobre) que provienen de las resistencias y tanques del dispositivo. Estos metales pueden acumularse en tejidos y asociarse a daño neurológico, respiratorio y oncológico, especialmente con uso prolongado.

Adicción y posible puerta de entrada al tabaco tradicional

La mayoría de los cigarrillos electrónicos con sabor a frutas contienen nicotina, sustancia altamente adictiva que altera la química cerebral y puede reforzar el hábito de vapeo, dificultando el abandono. Aunque se promocionan como “menos dañinos que el cigarrillo tradicional”, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que aún representan un riesgo para la salud y pueden facilitar el inicio o recaída en el consumo de tabaco convencional.

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