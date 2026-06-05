La presión arterial alta en la infancia: una sentencia silenciosa que puede acortar la vida

Durante generaciones, la hipertensión arterial fue considerada una enfermedad de adultos. Los controles de tensión rutinarios en niños eran excepcionales, y los pediatras tendían a interpretar las lecturas elevadas como anomalías pasajeras, fruto del nerviosismo o del crecimiento. Hoy, esa visión ha cambiado radicalmente.

La evidencia científica acumulada en los últimos veinte años apunta en una dirección inequívoca: los niños que presentan presión arterial alta tienen un riesgo significativamente mayor de morir por causas cardiovasculares antes de cumplir los 60 años.

Un estudio publicado en 2023 en el Journal of the American College of Cardiology, que siguió durante más de tres décadas a más de 68,000 participantes desde la infancia, concluyó que quienes registraban tensión elevada entre los 7 y los 17 años multiplicaban por 2.4 su probabilidad de sufrir un evento cardiovascular fatal en la adultez joven, respecto a sus pares con tensión normal. Los resultados se mantenían incluso después de ajustar variables como el peso adulto, el tabaquismo o el nivel socioeconómico.

El daño que comienza antes que los síntomas

La biología detrás de esta relación es más clara de lo que parece. La presión arterial elevada somete las paredes arteriales a un estrés mecánico constante. En adultos, este proceso tarda décadas en producir consecuencias visibles. En niños, cuyo sistema vascular está en pleno desarrollo, el daño es estructural desde el inicio: los vasos se vuelven menos elásticos, el ventrículo izquierdo del corazón comienza a hipertrofiarse y la capa íntima de las arterias acumula lesiones subclínicas que, con el paso de los años, evolucionan hacia arteriosclerosis.

Investigadores del Bogalusa Heart Study, uno de los estudios epidemiológicos más longevos del mundo sobre salud cardiovascular infantil, documentaron hallazgos reveladores en autopsias de jóvenes fallecidos por accidentes: quienes habían presentado hipertensión en la infancia mostraban estrías grasas y placas fibrosas en las coronarias con mucha mayor frecuencia que los que habían tenido tensión normal. “La enfermedad aterosclerótica empieza en la infancia. No en la mediana edad”, concluyeron los investigadores.

Metaanálisis recientes calculan que aproximadamente el 40% de los niños hipertensos seguirá siendo hipertenso de adulto. Pero incluso aquellos que “normalizan” su presión arterial en la adultez siguen mostrando un perfil cardiovascular menos favorable que quienes siempre tuvieron tensión normal, lo que sugiere que el daño acumulado durante la infancia no se borra por completo.

El fenómeno del tracking tensional

Uno de los conceptos que mejor explica el comportamiento de la hipertensión infantil es el tracking o rastreo tensional. Este principio establece que los niños que se encuentran en los percentiles más altos de tensión arterial para su edad tienden a permanecer en esos percentiles durante la adolescencia y la vida adulta. No se trata de una coincidencia estadística: refleja la persistencia de factores biológicos, genéticos y ambientales que consolidan una trayectoria tensional elevada.

Metaanálisis recientes calculan que aproximadamente el 40% de los niños hipertensos seguirá siendo hipertenso de adulto. Pero incluso aquellos que “normalizan” su presión arterial en la adultez siguen mostrando un perfil cardiovascular menos favorable que quienes siempre tuvieron tensión normal, lo que sugiere que el daño acumulado durante la infancia no se borra por completo.

Un problema invisible, un diagnóstico complejo

Si la ciencia tiene claro el problema, la práctica clínica aún no ha dado respuesta suficiente. La hipertensión pediátrica se define de forma más compleja que en adultos: no hay un umbral único, sino que los valores normales dependen de la edad, el sexo y la talla del niño. Esto exige el uso de tablas de percentiles y una medición cuidadosa, en condiciones estandarizadas, que muchas consultas de atención primaria no siempre pueden garantizar.

Estudios en Europa y América Latina señalan que hasta el 70% de los casos de hipertensión pediátrica no se detectan durante las revisiones rutinarias. La “hipertensión de bata blanca” —un aumento transitorio de la tensión por ansiedad ante la consulta— complica aún más el diagnóstico y puede llevar tanto al sobrediagnóstico como, paradójicamente, a que una hipertensión real sea malinterpretada. La monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas se consolida como el método de referencia para superar estas limitaciones.

Intervenir en la infancia

La otra cara de este panorama es alentadora. A diferencia del adulto, cuyas lesiones vasculares son frecuentemente irreversibles, el niño hipertenso diagnosticado a tiempo tiene ante sí una ventana de intervención de alto impacto. Las modificaciones del estilo de vida —reducción de la ingesta de sodio, actividad física regular, control del peso y eliminación de alimentos ultraprocesados de la dieta— consiguen normalizar la tensión en la mayoría de los casos de hipertensión primaria infantil sin necesidad de fármacos.

Los especialistas subrayan que cada año de hipertensión no tratada en la infancia equivale a acelerar el envejecimiento vascular. Por el contrario, cada año de control tensional adecuado en edades tempranas se traduce en arterias más sanas, menor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, y, en última instancia, en años de vida ganados.

También te puede interesar:

· Una sola ración de jamón, salchicha o tocineta al día se relaciona con un mayor riesgo de cáncer de estómago

· Médico pierde 70 libras de peso con una dieta carnívora: “Estadounidenses han sido engañados sobre nutrición”, asevera

· El acné no es solo cuestión de adolescentes